ЦБ рассказал о хакерских атаках в период ЧМ-2018

Центробанк зафиксировал три достаточно сильных DDoS-атаки мощностью до 991,7 Мб/с на банковскую инфраструктуру, обеспечивающую ЧМ-2018. Регулятор зафиксировал 19 массовых рассылок вредоносного ПО и две рассылки писем от якобы хакерских группировок с требованием выкупа за неосуществленные атаки.

Кроме того, ЦБ заявил о восьми попытках хищения средств из банкоматов с помощью блэкбоксов — устройств, которые подключаются к диспенсеру для выдачи денег.

По словам заместителя председателя Ц Б Дмитрия Скобелкина, которые приводит РБК , в рамках взаимодействия с ФИФА по запросу регулятора была прекращена деятельность 53 фишинговых ресурсов, которые под видом продажи билетов пытались похитить деньги пользователей.

Все инциденты были благополучно отражены. Скобелкин подчеркнул, что гости чемпионата и клиенты банков даже не заметили проблем с кибербезопасностью.