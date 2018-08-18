ЦБ рассказал о хакерских атаках в период ЧМ-2018 

Центробанк зафиксировал три достаточно сильных DDoS-атаки мощностью до 991,7 Мб/с на банковскую инфраструктуру, обеспечивающую ЧМ-2018. Регулятор зафиксировал 19 массовых рассылок вредоносного ПО и две рассылки писем от якобы хакерских группировок с требованием выкупа за неосуществленные атаки.
Кроме того, ЦБ заявил о восьми попытках хищения средств из банкоматов с помощью блэкбоксов — устройств, которые подключаются к диспенсеру для выдачи денег.
По словам заместителя председателя Ц Б Дмитрия Скобелкина, которые приводит РБК, в рамках взаимодействия с ФИФА по запросу регулятора была прекращена деятельность 53 фишинговых ресурсов, которые под видом продажи билетов пытались похитить деньги пользователей.
Все инциденты были благополучно отражены. Скобелкин подчеркнул, что гости чемпионата и клиенты банков даже не заметили проблем с кибербезопасностью.
Ранее News.ru писал о школьнике из Мельбурна, который на протяжении года подключался к внутренним системам Apple, благодаря чему ему удалось скачать примерно 90 гигабайт данных. Взлом подросток оправдал желанием работать в компании.