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Меркель обозначила свою позицию по газу и Украине
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Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. И я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике", — сказала она.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
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