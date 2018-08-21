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Путин дал обещание Меркель по транзиту газа через Украину
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Путин сказал Меркель, что транзит газа через Украину будет сохранен 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что транзит газа через Украину в будущем будет сохранен, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что лидеры обсудили прогнозы объемов потребления газа в Европе. По их мнению, эти объемы будут расти, но в какой степени — не известно.
"Обсуждалась тема прогнозов объема потребления газа на европейском континенте. Она, действительно, обсуждалась, и было подчеркнуто то, что эти прогнозы сейчас весьма противоречивы, существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — это по-прежнему вопрос для дальнейшей проработки", — отметил Песков.
Ранее Путин перед встречей с Меркель, которая состоялась 18 августа, заявил, что транзит российского газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим" во всех смыслах этого слова. Тему транзита лидеры также поднимали и в ходе самой встречи.
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