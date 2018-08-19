В Совфеде обрадовали российских женщин

Матвиенко пообещала «подтянуть» женские зарплаты до мужских

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала сократить разницу в зарплатах, которые получают мужчины и женщины. Об этом она заявила в интервью журналу «Международная жизнь».

По ее словам, в России наблюдается дискриминация женской оплаты труда. Жалованье женщин как правило ниже, чем у мужчин. И дело не только в том, что представители сильной половины человечества чаще занимают высокие должности. Зачастую за один и тот же труд мужчинам платят больше, чем женщинам.

Матвиенко намерена сделать все возможное для исправления ситуации, отметив при этом, что за последние тринадцать лет этот разрыв удалось сократить с 60% до 74%. В частности, она выразила готовность поддержать инициативы в этом направлении и призвала к активности профсоюзные организации.

Для того, чтобы женщинам комфортно работалось в эпоху цифровизации она попросила развивать у прекрасного пола цифровые навыки.