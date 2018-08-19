Ещё
В Совфеде обрадовали российских женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Матвиенко пообещала «подтянуть» женские зарплаты до мужских 

360tv.ru 1 час назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала сократить разницу в зарплатах, которые получают мужчины и женщины. Об этом она заявила в интервью журналу «Международная жизнь».
По ее словам, в России наблюдается дискриминация женской оплаты труда. Жалованье женщин как правило ниже, чем у мужчин. И дело не только в том, что представители сильной половины человечества чаще занимают высокие должности. Зачастую за один и тот же труд мужчинам платят больше, чем женщинам.
Матвиенко намерена сделать все возможное для исправления ситуации, отметив при этом, что за последние тринадцать лет этот разрыв удалось сократить с 60% до 74%. В частности, она выразила готовность поддержать инициативы в этом направлении и призвала к активности профсоюзные организации.
Для того, чтобы женщинам комфортно работалось в эпоху цифровизации она попросила развивать у прекрасного пола цифровые навыки.
360tv.ru: последние новости
Украина планирует запретить пассажирское сообщение с Россией Джабаров: санкции не отразятся на строительстве «Северного потока — 2» Американский конгрессмен нашел замену российскому газу
Комментарии49  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»51
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами90
Россия и Китай пытаются убить доллар?258
Меркель обозначила свою позицию по газу и Украине13
Россия оставила Белоруссию без денег и топлива22
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение