WSJ сообщила о подготовке новых санкций США против «Северного потока — 2»

США уже в течение нескольких недель могут объявить о санкциях против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

WSJ подчеркивает, что американские власти и раньше предпринимали попытки остановить реализацию еще первого газопровода «Северный поток», но все принятые меры оказались напрасны.

В то же время Владимир Путин отметил значимость «Северного потока — 2» для Европы на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 августа. Российский лидер уверен, что реализация проекта позволит не только улучшить европейскую газотранспортную систему, но и диверсифицировать маршруты поставок, значительно сократить транзитные риски и удовлетворить потребности в «голубом топливе» государств региона.

Разрабатываемые Соединенными Штатами санкции против компаний-участниц «Северного потока — 2» являются преднамеренным шагом для осложнения переговоров по проекту,

Россия готова к возможному введению Соединенными Штатами новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода „Северный поток-2“, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров , слова которого приводит РИА „Новости“. Он уверен, что избежать введения новых санкций невозможно. „Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии“, — отметил Джабаров. Он также уточнил, что санкции не остановят реализацию проекта и что США „не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа“.

Накануне в Германии состоялась встреча российского лидера и канцлера ФРГ. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Путин и Меркель в ходе беседы, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией газопровода „Северный поток — 2“, пришли к соглашению, что проект коммерчески выгоден и его необходимо оградить от нападок.

Швеции, Проект „Северный поток — 2“ предусматривает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море от российского побережья до Германии. Планируется, что трубопровод будет проложен рядом с действующим „Северным потоком“. Согласно плану, „СП — 2“ пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны расположенных у берегов Балтийского моря стран, то есть России, Финляндии Дании и Германии. Все эти государства, кроме Дании, дали свое разрешение на строительство компании-оператору „Северного потока — 2“ Nord Stream 2 AG. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, а его протяженность — 1,2 тыс. км. Одним из иностранных инвесторов проекта является австрийская OMV. Ранее ее глава Райнер Зеле заявлял, что санкции против данной конструкции будут „несправедливым шагом“.

В августе 2017 года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции в отношении компаний и лиц, которые работают над трубопроводом.

Данная возможность предусмотрена в пакете санкций против России за предполагаемое вмешательство российской стороны в американские выборы в 2016 году. Согласно данным WSJ, на данный момент власти США намерены воспользоваться этой опцией, чтобы „заблокировать“ завершение строительства „Северного потока — 2“.