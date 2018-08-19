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Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
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Украинцы устроили массовый «побег» в Россию 

Рамблер 1 час назад
За первые шесть месяцев текущего года в Россию въехало около полумиллиона украинцев. Причем, согласно миграционным данным Министерства внутренних дел РФ, около 238 700 украинцев выехали в Россию на заработки, еще 242,2 тысячи приехали с частным визитом, в том числе 12,6 тысяч украинцев прибыли в страну на обучение, 16,6 тысяч — с целью туризма.
За период с января по июнь около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи — вид на постоянное жительство, сообщает ИноСМИ.
В прошлом году на заработки в Россию приехало полмиллиона граждан Украины, а 85 тысяч украинских граждан получили российское гражданство.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам целесообразнее ездить на заработки в страны ЕС, где зарплаты выше. По его мнению, между Россией и Украиной необходимо создать «санитарную границу», чтобы украинцы реже приезжали в «отсталую, феодальную страну».
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