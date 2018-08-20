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Россия осталась без дешевой водки
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Изменилась цена «слабой» водки 

РИА Новости 3 часа назад
Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра теперь распространяется и на "слабую" водку — крепостью от 37% до 39% включительно. Однако, как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, такая водка в России практически отсутствует: россияне предпочитают классический 40-градусный напиток, а для нее минимальные цены не меняются.
Приказ Минфина РФ, унифицирующий МРЦ на водку с содержанием этилового спирта свыше 37% до 40% включительно на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра, был опубликован 6 июля на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу 20 августа, по истечении 45 дней со дня опубликования.
Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, водка — это спиртной напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья, и воды, причем содержание этилового спирта в напитке составляет от 38% до 56% объема готовой продукции.
В предыдущей версии приказа Минфина, который устанавливает минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием спирта свыше 38% до 56%. Самая популярная разновидность водки на российских прилавках — классический 40-градусный напиток, МРЦ на который установлена на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Этот уровень не меняется.
В пояснительной записке к проекту приказа министерство указывало, что унификация минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять минимальную цену при ее обороте.
Водка не подорожает
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указывает: унификация МРЦ носит превентивный характер. "Не так давно в России запретили порошковый алкоголь, который, однако, никто здесь в глаза не видел. Этого продукта нет на рынке, и запретили его превентивно — то же самое произошло и здесь", — приводит он пример.
По словам эксперта, россияне не покупают водку крепостью меньше 40%, поскольку привыкли именно к такому содержанию спирта в напитке. Поэтому никаких изменений от унификации минимальной розничной цены, по словам Дробиза, для потребителей не произойдет.
"Но есть нюанс: в Европе существует водка крепостью и 35%, и 37%, и 38%. Но любая импортная водка, которая ввозится в Россию, все равно будет продаваться по цене раза в два выше МРЦ. Поэтому и с этой точки зрения унификация МРЦ бессмысленна", — добавил глава ЦИФРРА.
Председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров подтверждает: минимальные розничные цены касаются в первую очередь водки российского производства, поскольку импортная продукция дороже. По его словам, водка крепостью ниже 40% на российском рынке есть — например, 38-градусная.
"Если минимальная розничная цена для нее была одна, то теперь МРЦ будет общая. Глобальных изменений на водочном рынке в связи с этим, конечно, не произойдет, потому что она (водка крепостью меньше 40% — ред.) занимала меньше 1% от всей водки на прилавках. Я думаю, сейчас ее станет еще меньше", — отметил Добров.
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