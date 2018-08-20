Фатальные налоги: чем грозит изъятие сверхдоходов

Предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять 514 млрд рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний приведет к ухудшению инвестклимата, спаду роста производства и ослаблению позиций на мировом рынке, считают аналитики и представители бизнеса. В правительстве также выступили против — там хотят стимулировать бизнес вкладывать дополнительную прибыль в России.

На этой неделе состоится обсуждение предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии «сверхдоходов» 14 металлургических и химических компаний сверхдоходы в размере 513,7 млрд рублей. В нем, помимо автора идеи и бизнесменов, будет участвовать первый вице-премьер Антон Силуанов . Правительство проработало предложение и решило — оно нецелесообразно.

«… правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — указал он.

НЛМК, Информация о предложении Белоусова проработать инициативу появилась 9 августа. Через сутки после этого девять публичных компаний из списка потеряли почти 392 млрд руб. капитализации, подсчитали «Ведомости» . Среди компаний-фигурантов «списка Белоусова» «Северсталь» «Мечел» , «Полюс», «Алроса» «Норникель» , ММК, «Сибур» и другие. Изъятые деньги помощник президента предлагает направить на исполнение майского указа президента.

Реализовать эту инициативу можно с помощью изменения действующей налоговой системы. Однако есть риск, что введение налога на сверхприбыль приведет к ряду серьезных негативных последствий в затронутых отраслях.

Удар по эффективности бизнеса

«Введение так называемого налога на «сверхприбыль», скорее всего, будет способствовать увеличению неэффективности в металлургической отрасли, так как это будет стимулировать компании завышать капиталовложения (чтобы меньше платить налог), занижать доходы, не проводить программы оптимизации и экономии и так далее», — сказала «Газете.Ru» аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

По ее мнению, изъятие сверхдоходов может привести даже к тому, что компании примут решение стать непубличными, что навредит инвестиционному климату.

«Кроме того, предлагаемый налог может стимулировать компании потратить неэффективно накопленные ранее средства (в результате благоприятной ценовой конъюнктуры и ослабления рубля за последние годы), например, на покупку зарубежных активов», — отмечает Ализаровская.

Подход Белоусова видится несправедливым особенно в отношении компаний, реализующих инвестиционные программы и повышающих эффективность бизнеса на благо акционеров, считает аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров

«Принятие таких мер не поможет нынешнему неблагоприятному инвестиционному климату в России, также пострадавшему от санкций, предлагаемых со стороны США. Риски в регулировании усилят давление на рейтинги российских корпораций, поскольку для них увеличится стоимость заимствований», — указывает Федоров.

Инициатива также может оказать негативное влияние на компании, выплачивающие большие дивиденды, такие как «Норникель», «Алроса», «Северсталь» и НЛМК. При этом дивиденды от «Алроса» получает само государство — более 33% акций находятся у Росимущества , 25% + 1 акция — у Республики Якутия, чуть более 8% — у восьми якутских улусов. Объем выплаченных в 2017 году дивидендов компании — 38,592 млрд руб.

Компании могут быть вынуждены снизить дивидендные выплаты и сократить будущие капиталовложения, соглашаются аналитики Fitch . «Также есть вероятность, что инвестиционный фокус компаний может сместиться в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог», — пишут аналитики рейтингового агентства в сообщении от 15 августа. По их мнению, налог на сверхдоходы «окажет давление на прибыльность таких компаний и сократит их доступные денежные потоки». Однако влияние на рейтинги компаний из списка Белоусова будет зависеть от размера налога и каких-либо ответных шагов со стороны компаний, указано в сообщении Fitch.

По аналогии с нефтегазовым сектором

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что налоговая нагрузка у компаний металлургической и горнодобывающей отраслей и химической промышленности «воспринимается как более низкая по сравнению с компаниями нефтегазового сектора».

«Fitch полагает, что введение такого налога уменьшит разрыв между налоговой нагрузкой компаний сектора природных ресурсов и нефтегазового сектора и при этом будет способствовать увеличению налоговых доходов государства», — говорится в сообщении.

В нефтегазовой отрасли расчет налога на добычу полезных ископаемых изменили в 2015 году, за счет чего за 2016-2017 годы в бюджет поступило дополнительно более 600 млрд рублей. В своем письме Путину Белоусов отмечал, что в мировой практике изъятие сверхдоходов «распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», приводил выдержку из письма РБК. При этом налоговая нагрузка в металлургической и химической отраслях в 2017 году была ниже, чем в нефтегазовой — 7% против 28%, указал помощник президента.

Расчет налога от EBITDA не имеет смысла, так как данный показатель не учитывает такие важные составляющие как инвестиции, абсолютный уровень прибыли, дивиденды, совокупные налоговые выплаты и прочие статьи, указывали аналитики Morgan Stanley . Кроме того, такой подход к расчету может стимулировать производителей скрывать реальный уровень рентабельности бизнеса, опасаются они.

Для отраслей-драйверов обрабатывающей промышленности, производящих металлические изделия и химические продукты, аналогичный способ увеличения налоговых отчислений — через НДПИ — был бы более негативным для компаний, чем изъятие сверхдоходов из прибыли, отмечают аналитики Райффайзенбанка в ежедневном обзоре от 16 августа. По их мнению, в этом случае из-за роста себестоимости снизится конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке. Что касается производственной активности, в случае реализации предложения в долгосрочной перспективе снижение прибыли и инвестиционного потенциала может сдерживать рост производства, заключают аналитики.

Бизнес против

Ее реализация приведет к снижению капитализации российского фондового рынка на сумму вплоть до 3 трлн рублей, следует из письма главы РСПП Александра Шохину председателю правительства, писали «Ведомости».

Кроме того, предложение противоречит заявлением правительства о том, что повышение налогов в 2019-2024 годах коснется только роста НДС с 18% до 20%, тогда как налоговая система должна оставаться стабильной, указано в письме. Аналитики Morgan Stanley также высказывали опасение, что данная мера может стать не разовой, а ежегодной, что нарушает идею последовательной налоговой политики.

В РСПП опасаются, что российские компании рискуют не выдержать конкуренции с игроками на глобальном рынке, которые зачастую более рентабельны и не обременены налогом на сверхприбыль. Пострадают не только инвестпроекты бизнеса, но и регионы, бюджеты которых наверняка потеряют от изъятия сверхдоходов у компаний из числа крупных налогоплательщиков в регионах присутствия.

«Металлоинвеста». В России значительная часть расходов по реализации социальных инициатив федерального центра ложится на региональные бюджеты, которые рискуют потерять часть доходной базы. Одними из самых чувствительных к изменениям на крупных предприятиях являются моногорода, градообразующие предприятия есть, в частности, у «Северстали», «Акрона»

Почему металлурги и химики

«Фосагро», В письме Владимиру Путину Белоусов указывал, что сверхдоходы — это прибыль компаний за 2017 год, которая образовалась благодаря рыночной конъюнктуре и не зависела от действий руководства. Таких в списке 14: «Северсталь», НЛМК, «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур», Evraz , «Металлоинвест», СУЭК «Уралкалий» и «Акрон».

До вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) компании таким образом заработали более 1,5 трлн руб. прибыли, при том, что налоговая нагрузка на них была гораздо меньше, чем у нефтегазовой отрасли, говорится в письме президенту. Наибольшую сумму Белоусов предлагает изъять у «Норникеля» — 114,2 млрд рублей.

В результате представители крупного бизнеса должны встретиться на площадке РСПП 24 августа — в присутствии Силуанова и Белоусова.