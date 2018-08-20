Moody's понизило рейтинг Турции до «Ba3», прогноз негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции до "Ba3" с "Ba2", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

"Ключевым фактором понижения рейтинга является продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим снижение предсказуемости турецкой политики", — говорится в сообщении.

Moody's напоминает, что когда 1 июня поместило рейтинг Турции на уровне "Ba2" на пересмотр с возможностью понижения, агентство отмечало, что результаты пересмотра будут в основном зависеть от согласованности и предсказуемости политики правительства.

"С тех пор финансовое давление усилилось, особенно заметно резкое обесценивание турецкой лиры, которая с начала года потеряла почти 40% своей стоимости по отношению к доллару. Инфляция в июле достигла 15,85%, увеличившись более чем на пять процентных пунктов с начала года. Это самый высокий уровень инфляции с декабря 2003 года", — пишет агентство.

Эксперты Moody's полагают, что ухудшение финансовой ситуации в стране и ослабление валютного курса, скорее всего, приведут к дальнейшему ускорению инфляции и окажут давление на рост экономики.