Ещё
Moody's понизило рейтинг Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.37
76.66
76.87
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
71.95
+0.19 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1066.81
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1420
–0.0134
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Moody's понизило рейтинг Турции до «Ba3», прогноз негативный 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции до "Ba3" с "Ba2", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.
"Ключевым фактором понижения рейтинга является продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим снижение предсказуемости турецкой политики", — говорится в сообщении.
Moody's напоминает, что когда 1 июня поместило рейтинг Турции на уровне "Ba2" на пересмотр с возможностью понижения, агентство отмечало, что результаты пересмотра будут в основном зависеть от согласованности и предсказуемости политики правительства.
"С тех пор финансовое давление усилилось, особенно заметно резкое обесценивание турецкой лиры, которая с начала года потеряла почти 40% своей стоимости по отношению к доллару. Инфляция в июле достигла 15,85%, увеличившись более чем на пять процентных пунктов с начала года. Это самый высокий уровень инфляции с декабря 2003 года", — пишет агентство.
Эксперты Moody's полагают, что ухудшение финансовой ситуации в стране и ослабление валютного курса, скорее всего, приведут к дальнейшему ускорению инфляции и окажут давление на рост экономики.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
Прайм: последние новости
СМИ: Аграрии из регионов просят ограничить экспорт зерна АНОНС - Минимальную цену на "слабую" водку приравняли к стоимости классической АНОНС: ОБЗОР - Греция выходит из программы внешней помощи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить73
Названы точные даты отмены роуминга в России49
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды279
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке171
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение