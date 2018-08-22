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Раскрыты детали триллионного плана правительства
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Раскрыты детали триллионного плана правительства 

Lenta.ru 2 часа назад
Минэкономразвития включило в план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года высокоскоростные магистрали (ВСМ), обсуждение которых идет уже много лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.
Всего в список вошло 104 железнодорожных проекта. Среди них проекты строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Екатеринбург — Челябинск, скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы, ВСМ из Челябинска до границы с Казахстаном и другие.
По словам источника РБК, в перспективе число проектов сократится — их отбор проходит в два этапа.
По словам гендиректора «Скоростных магистралей» («дочка» РЖД) Георгия Петрушенко, проект скоростной магистрали из Москвы в Петербург наряду с ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург и Москва — Адлер является системообразующим. Стоимость этой магистрали ранее оценивалась в 990 миллиардов рублей, а время в пути в 2,5 часа.
Эксперты, однако, сомневаются в необходимости реализации упомянутых проектов. По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, единственное рентабельное направление для высокоскоростного движения в России — это направление между Москвой и Петербургом, но тут уже и так успешно ходят скоростные поезда «Сапсаны».
Что касается ВСМ Москва — Казань, то ее строительство обсуждается уже долгие годы, в частности, планировалось, что ее первый участок (до Нижнего Новгорода) построят к ЧМ-2018. Но по факту проект далек от реализации из-за проблем с финансированием. Его стоимость оценивается почти в 1,7 триллиона рублей.
Минэкономразвития 20 августа направило премьеру Дмитрию Медведеву первую версию плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года — это один из главных и самых дорогостоящих элементов майского указа президента Владимира Путина. Реализация плана оценивается в 6,8 триллиона рублей, при этом из федерального бюджета хотят выделить лишь три.
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Комментарии77  Ещё 20 источников 
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