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Молдавия нашла замену российскому газу
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Молдавия не собирается заключать новый договор с «Газпромом» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Молдавии не планирует заключать с «Газпромом» новый договор на поставку газа в республику, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, передает «Интерфакс».
«Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с «Газпромом», — рассказал Габурич.
Он также отметил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев-Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. Правительство Молдавии считает, что это позволит наладить альтернативные поставки газа из Румынии.
«Пока не будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинев-Унгены, правительство Молдавии не будет вести переговоры по заключению нового контракта на поставку природного газа с российским концерном «Газпром». Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия», — сказал Габурич.
Сейчас Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставке в Молдавию газа действует до 31 декабря 2019 года.
Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев. Строительство газопровода позволит завершить проект связки газотранспортных систем Молдавии и Румынии, на первом этапе которого был построен газопровод Яссы-Унгены.
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