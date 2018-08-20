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Отмена роуминга обойдет Крым
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Роуминг останется в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отмена внутрисетевого роуминга не касается Крыма, заявил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.
По словам Яковлева, причина сохранения роуминга на полуострове в том, что операторы «большой четверки» — МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон» — не работают в Крыму напрямую.
Чиновник отметил, что в республике есть «свои» сотовые операторы, с которыми «большая четверка» заключила «роуминговые соглашения». При этом Яковлев подчеркнул, что ранее все операторы связи, будь то местные или федеральные, «немного» уменьшили цену звонков в Крым накануне старта курортного сезона.
Замминистра добавил, что надеется на то, что Федеральная антимонопольная служба добьется еще большего снижения тарифов для Крыма.
Ранее все операторы «большой четверки» назвали даты отмены внутрисетевого роуминга. «Билайн» сделал это уже сегодня, МТС отменит 31 августа, Tele2 — не позднее того же дня, а «Мегафон» — с 1 сентября.
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