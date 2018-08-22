Молдавия опровергла информацию об отказе подписывать новый контракт с «Газпромом»

«В рамках телепередачи министр заявил, что разыскиваются альтернативные источники газа, чтобы появилась конкуренция», — пояснили в пресс-службе Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы.

Заявление Кирилла Габурича не соответствует действительности, добавили в ведомстве.