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Молдавия опровергла информацию об отказе подписывать новый контракт с «Газпромом»
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Молдавия опровергла информацию об отказе подписывать новый контракт с «Газпромом» 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Глава Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявил, что республика не будет подписывать новый договор с «Газпромом» в конце 2019 года. Эту информацию опровергли представители ведомства, сообщила «Газета.ru».
«В рамках телепередачи министр заявил, что разыскиваются альтернативные источники газа, чтобы появилась конкуренция», — пояснили в пресс-службе Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы.
Заявление Кирилла Габурича не соответствует действительности, добавили в ведомстве.
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