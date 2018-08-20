Названа выгода для России от участия в ВТО

В Совфеде назвали выгоду для России от участия в ВТО

Шесть лет назад, 22 августа 2012 года, Россия стала членом Всемирной торговой организации (ВТО).

"Россия, стремясь стать полноправным игроком "клуба", занимающегося вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, прошла труднейший 18-летний путь переговоров и согласований и в конце концов добилась поставленной цели", — сказал Васильев РИА Новости в понедельник.

Взяв на себя серьезные обязательства, которые мы и в подготовительный период, и в период членства в организации неукоснительно соблюдали, Россия вправе была надеяться, что страны, входящие в ВТО, снимут или снизят ограничения на импорт российской продукции. Тем более этому способствовала и общая мировая экономическая ситуация, подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание на то, что позитивные прогнозы российского участия в ВТО шестилетней давности "касались ценовой политики внутри страны, расширения и усиления динамики в развитии делового партнерства с государствами — членами этой организации". Делался упор на то, что благодаря членству в ВТО Россия сможет снизить цены на продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие товары. Но, пожалуй, самое важное во всех этих прогнозах сводилось к целеполаганию участия РФ в ВТО, добавил законодатель.

"Россия считала, что наше участие во Всемирной торговой организации будет важным драйвером повышения конкурентоспособности экономики РФ. К сожалению, мы не получили желаемых результатов", — отметил Васильев.

По мнению сенатора, "эффект от нашего участия в ВТО вряд ли можно назвать существенным, хотя и негативные моменты вряд ли стоит преувеличивать".

"Проблема в другом — коренным образом изменилась мировая экономическая конъюнктура. РФ столкнулась с беспрецедентными экономическими санкциями со стороны США, поддержанными крупнейшими европейскими державами, и вынуждена была вводить контрсанкции, постепенно переориентируя отдельные отрасли на внутренне потребление выпускаемой продукции", — сказал Васильев.

Сенатор обратил внимание на то, что если бы Россия не была членом ВТО, "торговых ограничений было бы намного больше".

Кроме того, одним из важных требований вступления в ВТО является повышение прозрачности государственных закупок, что также немаловажно для нашей экономики, особенно в условиях необходимости ответственного использования госсредств, пояснил он.

Необходимо также внимательно отслеживать и анализировать использование инструментов ВТО в качестве инструментов защиты собственных интересов, полагает Васильев. "В частности, для нас может быть важен опыт Китая, который в середине августа прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в отношении США в рамках необходимых мер по защите своих законных прав и интересов и отстаивании правил многосторонней торговли", — заключил политик.