Дальневосточные гектары отдадут китайцам

Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского.

Речь идет о землях сельхозназначения. Таким образом планируется привлечь в регион дополнительные инвестиции.

Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая , 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением.

Выделенные в аренду участки лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля, отмечают в агентстве.