Смогут ли США свести экспорт иранской нефти к нулю? 

Смогут ли санкции США привести к полному прекращению экспорта нефти из Ирана? Ограничения были введены в мае этого года, и у покупателей есть время прекратить покупки до ноября.
США готовы добиться снижения экспорта иранской нефти до нуля. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности США Джон Болтон. До сих пор действия американских властей были вполне успешными.
Иран потерял уже около трети покупателей нефти. Все больше стран и компаний отказываются от закупок углеводородов у Ирана.
В августе совокупный объем экспорта нефти и газоконденсата из Ирана стал минимальным почти за 1,5 года — 2,06 млн баррелей в сутки против 3,09 млн в апреле.
Наиболее активно сокращаются поставки в Европу. По сравнению с мартом в августе они упали почти вдвое — до 12 млн баррелей, а к ноябрю все крупнейшие клиенты Ирана, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, намерены полностью свернуть операции.
Снижает покупки даже Китай, и это при том, что национальная иранская нефтяная компания снизила отпускные цены.
Отметим также и тот факт, что серьезное снижение покупок наблюдается со стороны второго по величине импортера иранской нефти — Индии. В августе поставки снизились с 706,5 тыс. баррелей в сутки до 204 тыс. баррелей в сутки.
Если бы Индия соблюдала санкции США, экспорт нефти Ирана упал бы до 1,5 млн баррелей в сутки. Согласно сообщениям, Индия не хочет полностью прекращать свои покупки, и, подобно Китаю, она продолжит покупать иранскую нефть. Тем не менее Индия может прибегнуть к новым источникам поставок, включая американскую нефть. Отметим, что импорт нефти из США в Индию неуклонно растет и в мае достиг 264 тыс. баррелей в сутки.
Индия пока пытается балансировать между США и Ираном. Для этого есть ряд причин. Безусловно, страна хочет сохранить свою связь с финансовой системой США, но и отказаться от покупок иранской нефти она не может. Из-за обвального падения добычи в Венесуэле Индия и так сталкивается с дефицитом поставок.
Еще один крупный импортер иранской нефти — Турция.
Ожидается, что Турция будет следовать санкциям США, однако недавний дипломатический раскол между странами и критическая экономическая ситуация могут побудить Анкару сохранить покупки нефти у Ирана, поскольку это наиболее дешевый вариант.
Ответ на главный вопрос, смогут ли Штаты полностью уничтожить иранский экспорт нефти, скорее отрицательный, однако влияние санкций очень сильное. Если Индия и Китай сократят закупки хотя бы на 50%, то большую часть нефти Ирану придется отправлять в плавучие хранилища.