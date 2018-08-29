Смогут ли США свести экспорт иранской нефти к нулю?

Смогут ли санкции США привести к полному прекращению экспорта нефти из Ирана? Ограничения были введены в мае этого года, и у покупателей есть время прекратить покупки до ноября.

США готовы добиться снижения экспорта иранской нефти до нуля. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности США Джон Болтон . До сих пор действия американских властей были вполне успешными.

Иран потерял уже около трети покупателей нефти. Все больше стран и компаний отказываются от закупок углеводородов у Ирана.

В августе совокупный объем экспорта нефти и газоконденсата из Ирана стал минимальным почти за 1,5 года — 2,06 млн баррелей в сутки против 3,09 млн в апреле.

Наиболее активно сокращаются поставки в Европу. По сравнению с мартом в августе они упали почти вдвое — до 12 млн баррелей, а к ноябрю все крупнейшие клиенты Ирана, включая Total , Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, намерены полностью свернуть операции.

Снижает покупки даже Китай, и это при том, что национальная иранская нефтяная компания снизила отпускные цены.

Отметим также и тот факт, что серьезное снижение покупок наблюдается со стороны второго по величине импортера иранской нефти — Индии. В августе поставки снизились с 706,5 тыс. баррелей в сутки до 204 тыс. баррелей в сутки.

Если бы Индия соблюдала санкции США, экспорт нефти Ирана упал бы до 1,5 млн баррелей в сутки. Согласно сообщениям, Индия не хочет полностью прекращать свои покупки, и, подобно Китаю, она продолжит покупать иранскую нефть. Тем не менее Индия может прибегнуть к новым источникам поставок, включая американскую нефть. Отметим, что импорт нефти из США в Индию неуклонно растет и в мае достиг 264 тыс. баррелей в сутки.

Индия пока пытается балансировать между США и Ираном. Для этого есть ряд причин. Безусловно, страна хочет сохранить свою связь с финансовой системой США, но и отказаться от покупок иранской нефти она не может. Из-за обвального падения добычи в Венесуэле Индия и так сталкивается с дефицитом поставок.

Еще один крупный импортер иранской нефти — Турция.

Ожидается, что Турция будет следовать санкциям США, однако недавний дипломатический раскол между странами и критическая экономическая ситуация могут побудить Анкару сохранить покупки нефти у Ирана, поскольку это наиболее дешевый вариант.

Ответ на главный вопрос, смогут ли Штаты полностью уничтожить иранский экспорт нефти, скорее отрицательный, однако влияние санкций очень сильное. Если Индия и Китай сократят закупки хотя бы на 50%, то большую часть нефти Ирану придется отправлять в плавучие хранилища.