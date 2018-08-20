Россиян могут оставить без all inclusive

Турция может отказаться от системы all inclusive

Турция рассматривает вариант отказаться от системы «все включено», так называемой all inclusive, в отелях. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой одну из крупнейших турецких газет Hurriyet . Турецкие отельеры жалуются, что при высокой загрузке и показателях турпотока лучших, чем в 2014 г., их доходы далеки от заработков тех лет. По данным АТОР, в среднем в июне 2018 г. гостиница в Анталье получала 76 евро в день с одного номера.

Отелям нужно «дифференцировать туристический профиль» — туристы, которые «интересуются только едой, питьем и анимацией в отелях», не помогают развиваться туризму, цитирует АТОР гендиректора отеля Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel Зафера Алкая. В открытом письме Конфедерации торговцев и ремесленников Турции формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю, и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты», отмечает ассоциация. Представитель Конфедерации пока не ответил на запрос «Ведомостей» , как и представитель МИД Турции . Связаться с представителем министерства туризма и культуры Турции не удалось.

Ранее министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой отмечал, что Турции «больше не интересно» увеличивать количество туристов, а важно увеличить доход от туризма. Сейчас доля туризма в ВВП страны составляет 4% или около $35 млрд, но стоит задача удвоить этот показатель до 8% или $70 млрд, отметил Эрсой. При этом, по его словам, Антальи не придется менять свой имидж пляжного курорта. Согласно министерству туризма и культуры Турции, в 2017 г. иностранный турпоток вырос на 28% до 32,4 млн человек.

Стратегия развития туризма в Турции до 2023 г. предполагает средние траты туриста на уровне $1000 ежегодно. По данным АТОР, российские туристы в 2017 г. в среднем тратили около $458, а из других стран — $630. В планах Турции также продвигать не только пляжный туризм, а, например, лечебный и туристический, согласно стратегии.

Турция — самое востребованное зарубежное пляжное направление у российских туристов. По данным аэропорта Антальи, за январь-июль 2018 г. страну посетили рекордные 2,5 млн путешественников из России. Формат отдыха «все включено» выбирает более 90% туристов, отмечает представитель туроператора «Библиоглобус»: обычно это отели категории 4-5 звезд.

Многие отели находятся в отдалении от населенных пунктов, а «все включено» позволяет отдыхать непосредственно в отеле, не покидая его территории, отмечает гендиректор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин . По его словам, многие туристы совсем не берут с собой денег, укладывая все расходы на отдых в цену путевки, которая все в себя включает. «Отказ» от этого формата повлечет за собой резкое ухудшение туристического имиджа провинции Анталья как курортного региона, и, безусловно, снизит турпоток, пишет АТОР.

Если отельеры отменят систему «все включено», то этим могут воспользоваться конкурирующие с Турцией за российского туриста страны и спрос может переориентироваться на другие направления, рассуждает представитель туроператора TUI. По его словам, главным конкурентом может стать Греция, Кипр, Болгария и круглогодичные курорты Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, а также Египет при открытии прямых перелетов в аэропорты, близкие к курортам. В октябре 2015 г., после теракта на борту российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Спустя два года Россия возобновила регулярные воздушные перевозки в Каир, авиасообщение с другими аэропортами до сих пор приостановлено. Турпутевки на египетские курорты продаются с перелетом через Каир и последующим трансфером, который занимает около 8 часов.