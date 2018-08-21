Трамп выставил Москве условия по санкциям

США могут снять экономические санкции в отношении России в том случае, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters.
Речь, уточняет РИА Новости, идет о том, что Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".
Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Некоторые из них, введенные самим президентом, могут быть им же и сняты, другие установлены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам США через санкции". Их действие может быть остановлено только при согласии парламента.