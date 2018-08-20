Американские СМИ назвали Набиуллину «невероятным помощником» Путина

За пять лет своего пребывания в должности глава Центробанка Эльвира Набиуллина закрыла сотни слабых банков, остановила исход российских денег за рубеж и привела инфляцию к рекордно низкому показателю. У нее необычайная свобода для принятия жестких решений, и нельзя недооценивать ее роль — пока президент Владимир Путин хочет вернуть России статус великой державы, Набиуллина занимается укреплением экономики на фоне нестабильных нефтяных рынков и санкций, пишет Wall Street Journal.

Набиуллина заслужила похвалу от Путина, который редко комментирует работу подчиненных, также хвалят ее и за рубежом, где государственного топ-менеджера называли одним из лучших председателей Центральных банков в мире, пишет WSJ.

Глава финансового сектора рейтингового агентства ACRA Кирилл Лукашук заявил порталу, что «Набиуллиной явно дали мандат высшего уровня», чтобы она «обеспечила стабильность».

«Правительство осознало, что страна не может быть стабильной без здорового банковского сектора, сильных резервов и низкой инфляции», — заявил он.

Издание пишет, что в 2013 году, когда Набиуллина стала главой Центробанка, это было «сонное учреждение с плохо обученным персоналом и ограниченными полномочиями». Она же своими жесткими действиями накопила недоброжелателей, так что телохранители сопровождают Набиуллину даже в главном здании ЦБ. К числу недоброжелателей относят в том числе советников президента и представителей промышленности, которые считают, что ориентация на низкую инфляцию душит экономику.

Издание рассказывает, каким образом она добилась стабильности российской экономики, упоминая, в частности, что в первый год после того, как она возглавила ЦБ, было закрыто 70 банков. Она также остановила политику траты миллиардов долларов из резервов страны ради поддержания рубля, а в декабре 2014 года почти удвоила ключевую ставку до 17%. Ее критиковали за это, однако она заявила, что «альтернативы этому нет».

Отмечается, что свобода действий Набиуллиной отличает ее от коллег в развивающихся странах от Турции до Аргентины, где на Центробанки оказывается давление со стороны правительства, которое требует удерживать низкие процентные ставки. Однако работа Набиуллиной привела к тому, что инфляция в России достигла рекордного уровня за постсоветский период в 2,2%. Это прямое следствие ее решения сохранить высокие процентные ставки после санкций в Крыму.