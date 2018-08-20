Минприроды оценило ресурсную базу для производства СПГ в России в 10 трлн кубометров

Ресурсная база для производства сжиженного природного газа (СПГ) в России оценивается в 10 трлн кубометров заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании по развитию Северного морского пути (СМП) и реализации проектов, связанных с добычей и транспортировкой СПГ.

«В настоящее время значительный объём грузоперевозок связываем с проектами по производству СПГ. Запасы Арктической зоны РФ колоссальны и составляют 7,3 млрд тонн нефти, 2,7 млрд тонн конденсата и порядка 55 трлн кубометров газа. Не все месторождения транспортно доступны. Вместе с тем, более 10 трлн кубометров разведанных запасов газа, в том числе в пределах полуостровов Ямал и Гыданского, могут быть вовлечены в производство СПГ», — отметил Кобылкин, слова которого привод пресс-служба министерства.

Как указывает Минприроды , по прогнозам экспертов к 2024 году на месторождениях сопряженных с СМП производство СПГ может достичь 32 млн тонн, добыча конденсата и нефти — 9 млн тонн, угля — 19 млн тонн, твердых полезных ископаемых и грузов для обеспечения месторождений порядка — 3 млн тонн. Грузопоток составит в сумме более 63 млн тонн. Таким образом, только развитие производств СПГ и добыча угля в центральной Арктической зоне могут кратно увеличить загрузку СМП.

В ходе совещания глава Минприроды подчеркнул необходимость развития наземной и портовой инфраструктуры для вывода продукции и ресурсов других регионов России к СМП.