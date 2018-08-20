Страны объединяются против США

Анкара намерена сотрудничать с другими странами в рамках процесса в ВТО против Соединённых Штатов. Дело связано с дополнительными американскими торговыми пошлинами на сталь и алюминий, под которые попала в том числе и Турция.
«Вместе с нашей страной в ВТО против США процессы также ведут Европейский союз и такие страны, как Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика. В предстоящий период мы продолжим наши усилия по защите наших экспортеров и нашего народа», — говорится в сообщении министерства торговли Турции.
Ранее News.ru писал о том, что Анкара подала жалобу в ВТО на действия Вашингтона. Отношения между странами обострились на фоне задержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Его подозревают в связях с группой проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая причастна к попытке государственного переворота. После отказа Анкары выдать пастора США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турции, обвинив их в серьезных нарушениях прав человека.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на ввозимые из Турции алюминий и сталь. Та ответила повышением пошлин на 22 вида американских товаров. Они коснулись табака, алкоголя, автомобилей, косметики, риса и фруктов.