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Набиуллина усомнилась в росте российской экономики
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Набиуллина усомнилась в росте российской экономики более чем на 2% в год 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика в ближайшее время не будет расти более чем на 2% ежегодно, передает The Wall Street Journal. По ее мнению, этого не произойдет даже при цене $100 за баррель нефти при сегодняшней стоимости в $65.
«Очень маловероятно, что наша экономика сможет расти более 1,5-2% в год», — заявила Набиуллина.
Руководитель Банка России отметила, что, несмотря на скорое завершение чистки финансового сектора страны, российской экономике угрожают большие проблемы.
«Предыдущая модель экономического роста, основанная на потребителях, исчерпала себя», — пояснила Набиуллина.
В материале также сообщается, что «скромные экономические прогнозы Набиуллиной неизменно отстают от целей Путина, которые, по ее словам, могут быть достигнуты только благодаря серьезным и непопулярным изменениям в системе».
Ранее пресс-служба Банка России заявила, что граждане страны отходят от сберегательной модели поведения, что сказалось на приросте депозитного портфеля. На конец II квартала текущего года он замедлился на 1,5 процентных пункта — до 7,1%.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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