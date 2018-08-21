Набиуллина усомнилась в росте российской экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика в ближайшее время не будет расти более чем на 2% ежегодно, передает The Wall Street Journal. По ее мнению, этого не произойдет даже при цене $100 за баррель нефти при сегодняшней стоимости в $65.
«Очень маловероятно, что наша экономика сможет расти более 1,5-2% в год», — заявила Набиуллина.
Руководитель Банка России отметила, что, несмотря на скорое завершение чистки финансового сектора страны, российской экономике угрожают большие проблемы.
«Предыдущая модель экономического роста, основанная на потребителях, исчерпала себя», — пояснила Набиуллина.
В материале также сообщается, что «скромные экономические прогнозы Набиуллиной неизменно отстают от целей Путина, которые, по ее словам, могут быть достигнуты только благодаря серьезным и непопулярным изменениям в системе».
Ранее пресс-служба Банка России заявила, что граждане страны отходят от сберегательной модели поведения, что сказалось на приросте депозитного портфеля. На конец II квартала текущего года он замедлился на 1,5 процентных пункта — до 7,1%.