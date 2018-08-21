Лондон призвал усилить санкции против РФ

Британия решила призвать ЕС к усилению антироссийских санкций

Как отмечается в заявлении министра, британская сторона не отказывается от диалога с Россией, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.

"И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами", — говорится в речи.

Он уточнил, что просьба Соединенного Королевства предполагает единую критику Москвы, а также реакцию на правонарушения, к которым якобы причастна российская сторона.