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Лондон призвал усилить санкции против РФ
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Британия решила призвать ЕС к усилению антироссийских санкций 

Газета.Ru 37 минут назад
Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением "Новичком" в Солсбери, передает РИА "Новости".
Как отмечается в заявлении министра, британская сторона не отказывается от диалога с Россией, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.
"И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами", — говорится в речи.
Он уточнил, что просьба Соединенного Королевства предполагает единую критику Москвы, а также реакцию на правонарушения, к которым якобы причастна российская сторона.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, введенных в отношении России в том случае, если российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном.
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Комментарии1  Ещё 7 источников 
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