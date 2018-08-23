Британия пригрозила ЕС односторонними мерами по Brexit

Если с ЕС не получится договориться по Brexit, Великобритания примет односторонние меры, говорится в тексте речи министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Выступление Рааба запланировано на четверг. По его словам, Лондон намерен придерживаться «разумного, взвешенного и соразмерного подхода к минимизации влияния отсутствия сделки», передает ТАСС

Он заявил, что британская сторона стремится к «беспрепятственному и непрерывному движению потоков финансирования, работе бизнеса, транспорта, инфраструктуры, программ исследований и помощи». Односторонние меры должны обеспечить преемственность в краткосрочной перспективе, даже если ЕС не ответит тем же.

При этом министр полагает, что «хорошая сделка достижима», но в случае провала переговоров британцы обещают вести себя «как ответственные европейские соседи, партнеры и союзники».