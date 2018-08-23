Британия пригрозила ЕС односторонними мерами по Brexit 

Если с ЕС не получится договориться по Brexit, Великобритания примет односторонние меры, говорится в тексте речи министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.
Выступление Рааба запланировано на четверг. По его словам, Лондон намерен придерживаться «разумного, взвешенного и соразмерного подхода к минимизации влияния отсутствия сделки», передает ТАСС.
Он заявил, что британская сторона стремится к «беспрепятственному и непрерывному движению потоков финансирования, работе бизнеса, транспорта, инфраструктуры, программ исследований и помощи». Односторонние меры должны обеспечить преемственность в краткосрочной перспективе, даже если ЕС не ответит тем же.
При этом министр полагает, что «хорошая сделка достижима», но в случае провала переговоров британцы обещают вести себя «как ответственные европейские соседи, партнеры и союзники».
Напомним, в августе Лондон пригрозил Брюсселю выходом из ЕС без сделки.