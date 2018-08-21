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Современная экономика обойдется в триллион
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Современная экономика обойдется в триллион 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Правительство может потратить 1,2 триллиона рублей на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика», рассчитанную на 2019-24 годы. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова.
По данным издания, эта сумма предварительная и рассчитана не на всю программу, а только на ее первый этап, который продлится до 2021 года включительно. После согласования с Минфином размер субсидии из бюджета может сильно вырасти.
Больше всего инвестиций — 627,9 миллиарда рублей — потребуется на создание информационной инфраструктуры: сетей связи, дата-центров, внедрение новых платформ работы с данными. На цифровые технологии для госслужащих могут потратить 233,1 миллиарда, на обучение чиновников и бизнеса — 138,9 миллиарда, на информационную безопасность — 18 миллиардов, на совершенствование российской правовой системы — 1,5 миллиарда.
При этом собеседники газеты из числа экспертов в сфере IT-технологий считают, что этих трат может оказаться недостаточно. Наибольшие вопросы вызывают расходы на цифровую безопасность — вполне возможно, их придется увеличить.
Ранее назывались разные суммы затрат на нацпрограмму «Цифровая экономика». В середине августа вице-премьер Максим Акимов говорил об одном триллионе рублей, а в начале месяца издание РБК со ссылкой на одного из разработчиков нацпрограммы писало о 3,5 триллиона.
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