Минфин отверг «план Белоусова»

Идею помощника Путина окончательно отвергли

По данным издания, в письме Минфин перечисляет негативные последствия для 14 компаний из списка Белоусова: снижение инвестиций, понижение рейтинга, дополнительные сложности при обслуживании займов. Кроме того, сократить придется и дивидендные выплаты акционеров, что неминуемо повлечет за собой падение котировок компаний на бирже.

Также министерство апеллирует к необходимости установления стабильных условий для ведения бизнеса. Введение дополнительной налоговой нагрузки заставит компании экстренно пересматривать свою политику, что подорвет инвестиционный климат в стране и доверие бизнеса к властям. Нынешние условия должны сохраниться как минимум до 2024 года, пишет Минфин.

17 августа министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство не будет вводить дополнительные налоги для экспортеров, получающих сверхдоходы из-за курсовой разницы. Донастройка налоговой системы, по словам чиновника, уже проведена в полном объеме.

Ранее стало известно, что предложение Белоусова не поддержали сразу три министерства: экономического развития, торговли и природных ресурсов.