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Минфин отверг «план Белоусова»
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Идею помощника Путина окончательно отвергли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин объяснил правительству риски, которые может повлечь изъятие в бюджет сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, как это предлагал помощник президента Андрей Белоусов. Выдержки из доклада ведомства приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным издания, в письме Минфин перечисляет негативные последствия для 14 компаний из списка Белоусова: снижение инвестиций, понижение рейтинга, дополнительные сложности при обслуживании займов. Кроме того, сократить придется и дивидендные выплаты акционеров, что неминуемо повлечет за собой падение котировок компаний на бирже.
Также министерство апеллирует к необходимости установления стабильных условий для ведения бизнеса. Введение дополнительной налоговой нагрузки заставит компании экстренно пересматривать свою политику, что подорвет инвестиционный климат в стране и доверие бизнеса к властям. Нынешние условия должны сохраниться как минимум до 2024 года, пишет Минфин.
17 августа министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство не будет вводить дополнительные налоги для экспортеров, получающих сверхдоходы из-за курсовой разницы. Донастройка налоговой системы, по словам чиновника, уже проведена в полном объеме.
Ранее стало известно, что предложение Белоусова не поддержали сразу три министерства: экономического развития, торговли и природных ресурсов.
С предложением изымать у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний сверхдоходы на сумму в 513 миллиардов рублей в год Белоусов выступил 10 августа. По его задумке, собранные таким образом средства должны пойти на исполнение майского указа президента Владимира Путина.
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