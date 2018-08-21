В Великобритании опасаются роста цен

Великобритания в ожидании роста цен

Журналисты пишут, что крупнейшие супермаркеты предупредили британское Министерство финансов, что отсутствие сделки с ЕС по итогам переговорного процесса о Брексите приведет к повышению стоимости средней еженедельной продовольственной потребительской корзины на 12%.

Старшие должностные лица из ряда супермаркетов, входящих в четверку крупнейших розничных сетей, довели до Министерства финансов тревожные прогнозы относительно стоимости продовольственных товаров на случай отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС о будущих отношениях после Брексита.

Специалисты прогнозируют, что высокие тарифы на импорт из ЕС отразятся на целом ряде продуктов питания. Например, согласно расчетам специалистов, цена на сыр может взлететь на 44%, говядина подорожает на 40%, и цена на мясо птицы увеличится на 22%.

Предупреждения, к которым в Министерстве финансов относятся серьезно, появились тогда, когда стало известно, что лица, ответственные за денежно-кредитную политику Великобритании, с момента проведения референдума о выходе страны из ЕС постепенно увеличивают долю евро во внешних резервах страны, что многие называют знаком доверия стабильности единой европейской валюты.

По данным Банка Англии, который уполномочен правительством Великобритании управлять запасами иностранной валюты, в настоящее время доля евро в резервах страны превышает долю долларов, что очевидно демонстрирует серьезные изменения в стратегии банка по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся до референдума в июне 2016 года.

Крис Лесли (Cris Lesli), бывший теневой министр финансов и сторонник кампании «Голос народа» (People's Vote), на основании имеющихся официальных данных, заявил, что Банк Англии пытается защитить себя от «катастрофических» последствий сценария отсутствия сделки. Лесли не одинок в своих оценках, которые звучат на фоне усиливающихся в британском истеблишменте опасений относительно вероятного провала переговоров с ЕС.

Руководитель одной из лидирующих розничных сетей предупредил, что продовольственные продукты, импортированные из ЕС, подвергнутся увеличению ввозных тарифов в размере в среднем 22%. При отсутствии соглашения в сфере торговли товарами Великобритания вернется к использованию правил Всемирной торговой организации . Великобритания будет торговать с ЕС на основе принципа наибольшего благоприятствования ВТО, что, естественно, вызовет значительное повышение тарифов на целый ряд продуктов питания.

И это, как считают специалисты, лишь один из трех факторов, которые приведут к росту цен в случае отсутствия сделки. Фунт стерлингов продолжит ослабевать, увеличивая издержки при импорте продукции. Согласно рабочим расчетам британских министерств и ведомств Великобритании потеря в стоимости составит дополнительные 10%.

Специалисты считают, что необходимо учитывать и появление логистических проблем, которые также окажут влияние на рост стоимости продуктов. Так, супермаркеты, которые будут вынуждены доставлять импортные продукты из отдаленных портов, естественно, будут вынуждены дополнительно повысить цены.

Руководитель одного из супермаркетов назвал «полной чушью» слова сторонников Брексита, которые утверждают, что, дескать, можно без каких-либо ощутимых потерь получить в ВТО режим набольшего благоприятствования. Более того, по его мнению, все настолько серьезно, что, по сути, можно прогнозировать возможные общественные беспорядки на улицах, — уже в течение двух недель с момента выхода из ЕС это будет уже совсем другая страна.

При этом стоит отметить, что существует и диаметрально противоположная точка зрения среди владельцев и управляющих продовольственными торговыми сетями. Например, основатель и глава сети супермаркетов «Исландия» (Iceland), Малколм Уолкер (Malcom Walker), открыто вступил в полемику с пессимистами из продовольственного сектора после того, как правительство предложило супермаркетам начинать запасаться продовольствием. Он сказал: «Я персонально считаю, что все это запугивание в отношении необходимости запасаться едой является чепухой. Безрезультатное завершение переговоров не соответствует интересам ЕС».

На прошлой неделе министр международной торговли Лиам Фокс (Liam Fox), и министр иностранных дел, Джереми Хант (Jeremy Hunt), предупредили, что Великобритания движется в направлении отсутствия сделки, и переход на стандартные условия ВТО выглядит все более вероятным.

В свою очередь официальный представитель правительства заявила: «Покидая ЕС, мы предпримем все усилия для того, чтобы обеспечить доступ потребителей к широкому выбору высококачественных продуктов питания по приемлемым ценам. Продовольственная безопасность Великобритании находится на превосходном уровне, благодаря доступу к широкому кругу источников поставок, включая развитое национальное производство и импорт из третьих стран. Эти факторы сохранятся и после выхода из ЕС».

Для тех, кто живет сегодня в Лондоне, рост цен — не такая уж и отдаленная перспектива. Потихоньку итак все дорожает, ведь фунт ослабевает буквально на глазах, а Британия практически полностью зависима от импорта. Это цена сервисной экономики.