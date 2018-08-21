Почему Молдавия отказывается от услуг «Газпрома»

Молдавия без «Газпрома»

Власти страны объявили, что не будут продлевать новый контракт с российской компанией, а вместо этого соединят свою газовую систему с румынской. По мнению экспертов, Кишинев пытается избежать транзитных рисков, связанных со строительством «Турецкого потока»

Министр экономики страны Кирилл Габурич заявил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев — Унгены. Он должен быть возведен в течение десяти месяцев и связать молдавскую газовую систему с румынской. Это позволит наладить альтернативные поставки газа, соответственно, появится конкуренция, и поставщики будут предлагать лучшие цены.

Молдавия зря делает ставку на Румынию , считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . Только за последние полгода Кишинев закупил у «Газпрома» больше 1,5 млрд кубов газа, а по итогам текущего года эта цифра может превысить 3 млрд Где Молдавия найдет такое количество газа на альтернативных рынках, не ясно. К тому же при закупке газа у трейдеров переплата в среднем составит порядка 20 долларов за каждую тысячу кубометров. Зимой при дефиците газа еще больше — 50-70 долларов.

Игорь Юшков:

«На самом деле, здесь сложно говорить о том, что в Румынии они смогут получить какие-то большие объемы газа, Румыния добывает около 10 млрд кубов и потребляет их же. Откуда они возьмут дополнительные объемы, совершенно непонятно. Они не являются экспортерами. Молдавии очень сложно будет найти там какие-то объемы, потому что самим румынам тоже придется откуда-то импортировать этот газ. Другой вопрос: если, например, этот газ будет поступать от «Турецкого потока» из России в Турцию, а дальше в Болгарию, где можно будет использовать Трансбалканский газопровод. Его, соответственно, можно будет запустить в обратную сторону. В Румынию будет поступать российский газ. Возможно, он будет продаваться трейдерским структурам, которые начнут поставлять российский газ в Молдавию. Абсолютно такую же историю мы видим с газоснабжением Украины, которая потребляет исключительно российский газ, покупая его у посредников».

Отказ перезаключать договор с «Газпромом» — свидетельство того, что Молдавия пытается избежать транзитных рисков, связанных, в первую очередь, со строительством «Турецкого потока», уверен директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов

«Здесь ситуация для меня достаточно очевидна. Дело в том, что Россия целенаправленно проводит политику по уходу от украинского транзита, а Молдавия как раз получает газ транзитом через украинскую газотранспортную систему. Иначе ей получить газ просто невозможно. Более того, она получает газ как раз по южному коридору украинского транзита, по которому мы поставляем газ в Турцию. Понятно, что с вводом «Турецкого потока» транзит именно по южной ветке украинского транзита будет прекращен. Понимая это, Молдавия прорабатывает резервные варианты, каким образом ей получать топливо из России, потому что можно пытаться дальше договариваться с «Газпромом», но все время находиться в рисках того, что будут и дальше возникать проблемы с украинской газотранспортной системой, с вопросами транзита после 2019 года именно по этому направлению. Думаю, что Молдавия хочет эту проблему решить раз и навсегда за счет пусть более дорого, но европейского газа».

Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан десять лет назад. Он продлевается автоматически. Цена рассчитывается каждый квартал и зависит от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение на поставку в Молдавию газа действует до 31 декабря 2019 года.