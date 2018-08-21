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В России могут подорожать коньяк и шампанское
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В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вслед за водкой, в России могут подорожать и остальные алкогольные напитки. Речь идет о коньяке и шампанском. Предложение поступило от экспертов Росалкогольрегулирования. Вопрос обсуждался во вторник на совещании рабочей группы ведомства по защите потребителей при реализации алкогольной продукции.
Минимальную стоимость на коньяк могут поднять до пятисот рублей, а цена на шампанское — до 175 рублей. Эксперты сейчас решают вопрос и о повышении цен на вино. По данным ведомства, 0,7-литровая бутылка виноградных и фруктовых вин не должна быть ниже 110 рублей, поскольку себестоимость производства такой продукции составляет как минимум 100 рублей за литр.
Как отмечал News.ru новая минимальная цена на водку в России вступила в силу 20 августа
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