В России могут подорожать коньяк и шампанское

В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

Вслед за водкой, в России могут подорожать и остальные алкогольные напитки. Речь идет о коньяке и шампанском. Предложение поступило от экспертов Росалкогольрегулирования. Вопрос обсуждался во вторник на совещании рабочей группы ведомства по защите потребителей при реализации алкогольной продукции.

Минимальную стоимость на коньяк могут поднять до пятисот рублей, а цена на шампанское — до 175 рублей. Эксперты сейчас решают вопрос и о повышении цен на вино. По данным ведомства, 0,7-литровая бутылка виноградных и фруктовых вин не должна быть ниже 110 рублей, поскольку себестоимость производства такой продукции составляет как минимум 100 рублей за литр.

Как отмечал News.ru новая минимальная цена на водку в России вступила в силу 20 августа