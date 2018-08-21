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США ввели санкции против двух компаний из Приморья
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США ввели санкции против двух компаний из Приморья 

Primpress 34 минуты назад
Фото: Primpress
Министерство финансов США во вторник пополнило санкционный список против России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс».
По данным агентства, в список попали судоходная компания «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке.
Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна «Патриот», подпавшего под санкции в отношении КНДР.
В августе прошлого года сообщалось, что в санкционный список по Северной Корее попал Михаил Писклин. По данным СМИ, он тесно связан с Владивостоком и в 2012 году даже баллотировался в городскую думу от партии КПРФ.
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