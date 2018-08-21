США ввели санкции против двух компаний из Приморья

По данным агентства, в список попали судоходная компания «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке.

Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна «Патриот», подпавшего под санкции в отношении КНДР.