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Китай и США обменялись мнениями по торговым вопросам
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Китай и США обменялись мнениями по торговым вопросам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Китай и США в ходе переговоров в Вашингтоне провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"По приглашению американской стороны, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь во главе китайской делегации направился в Вашингтон и провел 22-23 августа конструктивный и откровенный обмен мнениями по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес, с делегацией США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что стороны намерены поддерживать связь по дальнейшим шагам. Других подробностей двухдневный переговоров в столице США пока не приводится.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
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