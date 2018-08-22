Чем опасны новые санкции США

Главное в списке санкций — запрет на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков.

ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. Законопроект отсылает к закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, принят в 1977 г., позволяет вводить санкции против государств) и предлагает президенту США блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США. В списке — Сбербанк

«По сути, это значит, что один или несколько российских госбанков должны быть внесены в список SDN (Specially Designated Nationals List — список лиц, чьи активы подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с США. — «Ведомости»), — говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. — Санкции по IEEPA применяются к российским компаниям и гражданам с 2014 г. Президенту фактически поручают применить санкции вновь: это блокирование операций в долларах, запрет для американских лиц работать с компаниями из списка. А это прежде всего отключение от международных платежных систем».

Законопроект предусматривает ограничения для российских госбанков, но формально они не включаются в SDN-список, считает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич : «С компаниями из списка SDN запрещены любые контакты. Если бы эти банки попали в SDN-список, можно было бы говорить, учитывая роль госбанков в России, что вся банковская система попала в список SDN. Здесь указано, что именно блокируется, — в частности, операции российских госбанков на территории США». Но, продолжает Панич, если санкции будут введены в таком виде, по факту ситуация может мало отличаться от попадания в список SDN: американские контрагенты скорее всего будут просто отказываться работать с банками из списка.

Президент имеет полномочия включать организацию в список SDN, разъясняет Олег Колотилов из «Кульков, Колотилов и партнеры».

Но с большой долей вероятности российские банки все-таки попадут в список SDN, продолжает Колотилов: как указано в документе, президент должен будет включить их в течение 90 дней после принятия закона. «Другой вопрос, что он может выбирать, какие именно банки включать из списка в законопроекте», — говорит он.

Сейчас российские госбанки находятся под секторальными санкциями, которые ограничивают их возможность привлечения финансирования в США. Министр финансов Антон Силуанов уверял, что расширение санкций на российские госдолг и госбанки неприятно, но не смертельно.

Законопроект также предлагает президенту запретить американцам транзакции с новым российским госдолгом сроком обращения более 14 дней: любыми бумагами ЦБ , фонда национального благосостояния, казначейства, их агентов или аффилированных лиц. В перечень включены и долги госбанков. Президенту США, кроме того, дано право определять, какой российский долг отнести к суверенному, и тогда он тоже попадет под ограничения. Все эти ограничения распространяются на долг, выпущенный через 180 дней после вступления закона в силу.

По данным ЦБ на 1 июля, нерезиденты держат 28,2% ОФЗ, это 1,982 трлн руб. Но в августе был отток и вряд ли у иностранных инвесторов осталось более 1,8 трлн руб., оценивает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов и напоминает, что в этом году чистые заимствования Минфина — 1,044 трлн руб., а план на следующий — 1,475 трлн. Занять столько без нерезидентов очень сложно, говорит Тремасов, особенно если нерезиденты продолжат выходить из старых бумаг. Отток нерезидентов из ОФЗ начался в апреле, когда были введены санкции против UC Rusal , из-за них произошла и переоценка этого долга. Незаменимо участие нерезидентов в длинных бумагах (с погашением, например, в 2034 г.), считает Тремасов: в отдельных выпусках их доля доходит до 70%.

«Изменений в программу заимствований не вносим, все остается как было, мы исходим из того, что институциональные инвесторы, консервативные инвесторы не спешат распродавать активы и будут держать бумаги до погашения», — сказал «Ведомостям» замминистра финансов Сергей Сторчак.

Вложения в ОФЗ наращивают банки и негосударственные пенсионные фонды, знает Тремасов, теоретически Минфину может и не потребоваться сокращать программу займов: структурный профицит ликвидности — 3,5–4 трлн руб.

Представитель Минфина указывает, что вложения внутренних инвесторов в российский госдолг растут, они замещают в ОФЗ иностранных инвесторов. Он подтверждает, что вложения в ОФЗ постепенно наращивают пенсионные фонды, чему способствует политика ЦБ по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств.

Сокращение программы заимствований во многом зависит от сырьевой конъюнктуры, есть вариант с повышением цены отсечения в бюджетном правиле — т. е. замещением средств нерезидентов нефтяными доходами, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова : при высоких ценах на нефть выход нерезидентов не создаст проблем. Но это оптимистический сценарий, предупреждает она.

Главное последствие ухода нерезидентов из госдолга — рост процентных ставок и увеличение расходов на обслуживание, говорит Тремасов: в 2019 г. на обслуживание госдолга заложено 884 млрд руб., с учетом санкций в перспективе 2–3 лет расходы на обслуживание могут превысить 1 трлн руб. Из-за роста процентных ставок и ставок кредита в экономике возрастет стоимость ресурсов, предупреждает Тремасов.

Законопроект внесла группа влиятельных сенаторов — и республиканцев, и демократов. Документ направлен на внутриамериканскую аудиторию и демонстрирует избирателям (перед ноябрьскими выборами в конгресс), что у партий есть консенсус: никакое вмешательство в выборы не будет оставлено без ответа, объяснял «Ведомостям» президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО консалтинг» Андрей Сушенцов.

Приближающиеся выборы в конгресс шансы на принятие закона только увеличивают, полагает руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко : «Потому что они [демократы и республиканцы] перекидывают друг другу, как горячую картошку, тему связей с русскими — президент США Дональд Трамп говорит, что русские на самом деле играли с демократами (демократы обвиняют в связях с русскими Трампа. — „Ведомости“)». Высоки шансы, что закон будет принят именно в таком жестком виде, в каком внесен, считает эксперт: «Я не очень понимаю, кто бы мог его смягчить».

Представители авторов законопроекта и Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC, в том числе отвечает за санкции) не ответили на запросы «Ведомостей».

Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представители других банков из списка не ответили на вопросы «Ведомостей».