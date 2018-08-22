Ещё
Почему Украина не выживет без торговли с Россией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.00 Золото
1195.21
–0.00 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1573
–0.0037
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

В Раде объяснили, почему Украина не выживет без торговли с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Украинская экономика будет уничтожена в случае прекращения торговли с Россией, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". По словам политика, Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева, а торговый оборот "растет каждый месяц".
"Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой. — Прим. ред.). А как можно торговать в минус везде?" — сказал парламентарий.
Он также отметил, что прекращение торговли с Россией может стать фатальным для украинской экономики.
"Нам говорят: "надо прервать торговые отношения с Россией". Давайте прервите. Прервите, только возьмите цифры в руки и посмотрите экономическую ситуацию. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца", — заключил Рабинович.
Ранее бывший президент страны Виктор Ющенко посетовал на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет, охарактеризовав сохранение торговых отношений неадекватным и несимметричным.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США73
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы68
Названа вероятная минимальная цена на пиво
«У России осталось резервов на один кризис»21
США добрались до денег россиян660
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение