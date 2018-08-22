Россия решила напугать США рублем

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ответом на новые американские санкции станет отказ от доллара и, соответственно, переход в расчетах на национальную валюту. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что новые санкции США могут негативно отразиться на поставках российских производителей в третьи страны.

До этого на тему отказа от доллара высказывался первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов . По его словам, американская валюта является ненадежным инструментом для расчетов. В связи с этим он не исключил перехода на рублевые расчеты при торговле нефтью.

Ранее Мантуров сообщал, что Москва выработала ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В частности, по словам главы ведомства, недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии.

Новая волна антироссийских санкций за использование запрещенных видов вооружения, которую США анонсировали 8 августа, затронет экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступает в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень.