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Россия решила напугать США рублем
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Россия решила напугать США рублем 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ответом на новые американские санкции станет отказ от доллара и, соответственно, переход в расчетах на национальную валюту. Об этом сообщает ТАСС.
«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — подчеркнул министр.
Он также добавил, что новые санкции США могут негативно отразиться на поставках российских производителей в третьи страны.
До этого на тему отказа от доллара высказывался первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, американская валюта является ненадежным инструментом для расчетов. В связи с этим он не исключил перехода на рублевые расчеты при торговле нефтью.
Ранее Мантуров сообщал, что Москва выработала ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В частности, по словам главы ведомства, недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии.
Новая волна антироссийских санкций за использование запрещенных видов вооружения, которую США анонсировали 8 августа, затронет экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступает в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень.
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