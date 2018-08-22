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Россия откажется от доллара
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Россия откажется от доллара 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает переход на расчеты в национальных валютах в качестве ответа на новые санкции США. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.
Мантуров отметил, что санкции могут отрицательно сказаться на поставках российских производителей в третьи страны.
«Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран. Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — заявил министр.
Он отметил, что ограничения в сфере торговли были всегда, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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