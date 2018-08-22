Россия откажется от доллара

Мантуров отметил, что санкции могут отрицательно сказаться на поставках российских производителей в третьи страны.

«Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран. Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — заявил министр.

Он отметил, что ограничения в сфере торговли были всегда, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса.