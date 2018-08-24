Обзор прессы: в странах ЕАЭС понизят пошлины на ввоз легковушек

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 24 августа.

В странах Таможенного союза ЕАЭС с 1 сентября этого года понизят пошлины на ввоз легковых автомобилей. Ставки на новые иномарки упадут с 20 до 17%. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в следующем году, сообщает газета «Известия»

Почти 18% твердых бытовых отходов переработали в Беларуси за первые шесть месяцев этого года. Больше всего вторичного сырья из мусора получили в Гомельской и Гродненской областях. Худший показатель в Минске. В Минприроды республики рассчитывают к 2020 году перерабатывать до 20% отходов, пишет газета «Беларусь сегодня» . Астана — город долгожителей. Средняя продолжительность жизни в столице республики по итогам прошлого года составила больше 76 лет, пишет «Казахстанская правда». Это лучший показатель в стране. При этом уровнем столичной медицины удовлетворены 45% астанчан. В России резко упали цены на красную рыбу. Больше всего подешевела горбуша — до 150 рублей за килограмм. Причина — рекордный улов на Дальнем Востоке, сообщает «Вечерняя Москва». На сегодня выловлено уже почти 500 тыс. тонн лососевых. Это на 42% больше, чем в 2016 году.

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