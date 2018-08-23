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Система маркировки обойдется ее оператору в 200 млрд рублей
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Система маркировки обойдется ее оператору в 200 млрд рублей 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
СМИ стало известно об инвестиционных планах оператора национальной системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как пишут "Ведомости", компания планирует вложить 200 млрд руб. в создание системы.
По данным издания, в ближайшее 15 лет в систему будет инвестировано 205,7 млрд руб. из них 68 млрд руб. — это затраты на создание системы маркировки и прослеживаемости и оснащение производителей, аптек и больниц регистраторами эмиссии и выбытия, и 137,7 млрд руб. — прямые и косвенные расходы на обеспечение функционирования и развития системы маркировки и прослеживаемости.
Отмечается, что за свои услуги ЦРПТ будет получать плату — 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Финальное решение о стоимости услуги будет определено государством.
Предполагается, что национальная система маркировки товаров в сочетании с тотальным переходом на онлайн-кассы летом 2018 года сделает продажи нелегальных товаров невозможной.
Первый проект по маркировке товаров был реализован на меховых изделиях, производители которых теперь обязаны ставить специальный метки на каждую вещь, которая продается в рознице. До 31 декабря 2018 года проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств и табачных изделий, а с 1 июня — ювелирных изделий и обуви.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.
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