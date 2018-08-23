Экономист посчитал угрозы Deutsche Bank прогибом ЕС под санкционной политикой США

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН рассказал о действительных проблемах европейских банков.

Лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо Кабмину РФ. Из сообщения следует, что банк может прекратить деловые отношения с правительством России . На такие меры финансовая организация планирует пойти, если в течение 30 дней не будет передана информация о клиентах по услугам, предоставляемым Кабмину в рамках программы Know Your Customer, сообщают «Ведомости»

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, о чем могут говорить подобные угрозы.

«Это такая ласточка, которая свидетельствует о том, что Западная Европа начинает прогибаться под санкциями американского президента Дональда Трампа », — заявил эксперт.

Экономист напомнил, что, в первую очередь, заявлением о выходе из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана президент США Дональд Трамп фактически предупредил своих европейских союзников о том, что он устанавливает экономические санкции против Тегерана и потребовал в ультимативном порядке, чтобы Европа последовала за ним. В свою очередь Брюссель выпускает документ, где фактически прописано об отказе ЕС от участия в экономических санкциях Соединённых Штатов. В документе также осуществлена попытка призыва компаний, включая банки, игнорировать санкции Вашингтона.

Бесконечная история санкций. Когда ждать новых скачков курса валют? «Однако последние действия показывают кто в доме хозяин. Всё-таки европейские банки больше реагируют на сигналы из Вашингтона, нежели на сигналы из Брюсселя. В общем, это понятно, потому что большая часть банковских операций завязана на Соединенные Штаты, эти операции долларовые, они проходят через платежную систему США. Конечно, европейские банки опасаются блокирования операций, а может быть даже заморозки каких-то активов на территории Америки», — объяснил Катасонов.

Эксперт добавил, что угрозы Deutsche Bank в адрес России не принесут плодов, так как у банка имеются свои внутренние проблемы. Он отметил, что проблемы давние и обширные.

«Россия не умрет без Deutsche Bank. У них самих проблемы с ЕЦБ не первый год. Их держат на коротком поводке. В частности это касается вопроса затягивания программы количественного смягчения, когда специалистом Deutsche Bank были высказаны достаточно смелые суждения на этот счет. Эта программа проводится европейским центральным банком с 2015 года. Банком выпускаются все новые и новые объемы денег, и производится покупка долговых инструментов, прежде всего облигации стран-членов ЕС, особенно еврозоны. Таким образом, ЕЦБ совершает разрушительную деятельность, — резюмировал собеседник НСН.