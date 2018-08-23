Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы

В Кремле ответили на слухи о смягчении пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о планах Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы. Об этом сообщает ТАСС.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока ему нечего сказать по этому поводу.

В июле Госдума в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.

Telegram-канал «Проект» 23 августа сообщил, что на следующей неделе Путин объявит о смягчении пенсионной реформы. Источники «Проекта» в Кремле, правительстве и Госдуме заявили, что заявление может быть сделано 28 августа.

Как именно смягчат реформу, пока неизвестно. По одной из версий, речь идет о выходе женщин на пенсию в 60 лет вместо 63-х и особых условиях для многодетных матерей. Также возможно увеличение переходного периода реформы или сохранение льгот (на проезд и прочих) при достижении пенсионного возраста.