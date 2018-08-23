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Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
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В Кремле ответили на слухи о смягчении пенсионной реформы 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о планах Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы. Об этом сообщает ТАСС.
«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает», — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что пока ему нечего сказать по этому поводу.
В июле Госдума в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
Telegram-канал «Проект» 23 августа сообщил, что на следующей неделе Путин объявит о смягчении пенсионной реформы. Источники «Проекта» в Кремле, правительстве и Госдуме заявили, что заявление может быть сделано 28 августа.
Как именно смягчат реформу, пока неизвестно. По одной из версий, речь идет о выходе женщин на пенсию в 60 лет вместо 63-х и особых условиях для многодетных матерей. Также возможно увеличение переходного периода реформы или сохранение льгот (на проезд и прочих) при достижении пенсионного возраста.
До этого «Ведомости» писали, что Путин до второго чтения закона начнет активно разъяснять россиянам идею повышения пенсионного возраста. По данным издания, он заявит, что реформа нужна, но также скажет о необходимости ее широкого обсуждения.
Комментарии288  Ещё 10 источников 
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