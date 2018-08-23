Швейцария сдала назад: что случилось со вкладами россиян

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг заморозку счетов россиян на $5 млрд В банке говорят о «реклассификации» активов. Но аналитики поясняют, что некие ограничения де-факто все же введены, а банк просто не хочет пугать состоятельных россиян, чтобы не вызвать отток их средств. Эксперты советуют гражданам РФ возвращать средства на родину, поскольку зарубежные банки будут всегда на стороне США.

Второй по величине в Швейцарии банк Credit Suisse в четверг заявил, что российский рынок является для организации одним из приоритетных, и опроверг опубликованную ранее в СМИ информацию о блокировке счетов, связанных с Российской Федерацией. Швейцарцы заявили, что провели «реклассификацию», а не заморозку.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживания активов», — цитируют заявление банка РИА «Новости».

Также, по информации агентства, ситуация не коснулась клиентов из России, которые не находятся под санкциями.

В среду агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (примерно $5 млрд) на счетах, которые связаны с Россией. По информации издания, такие меры были приняты с тем, чтобы избежать попадания под санкции США.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где ведет бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций с участием России», — передал Reuters со ссылкой на представителя банка.

При этом организация не раскрыла имена клиентов, владеющих счетами в банке. Кроме того, в среду UBS и Julius Baer, два других швейцарских банка, отметили, что также соблюдают международные санкции, однако каких-либо деталей не последовало.

Такое решение Credit Suisse могло бы нанести удар по доллару и репутации финансовых институтов, поделился мнением председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . По его словам, все крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах, в том числе и российские.

Заявление со стороны банка можно классифицировать как попытку сгладить углы и успокоить держателей средств, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский . Банк решил пойти по более мягкому пути, чтобы одновременно не нарушать санкции и не ставить в безвыходную ситуацию клиентов из России, и постепенно нашел вариант «мягкого выхода».

«Реклассификация счетов или перевод их в активы на доверительном хранении в данном случае означает, что банк таким образом останавливает все манипуляции со средствами, т.е. перестал ими управлять, но сохранил обязанности по хранению средств», — поясняет эксперт.

В то же время он подчеркивает, что пока не очень понятно, действительно ли существуют преграды для того, чтобы россияне из санкционного списка могли теперь эти средства забрать обратно. Формально на территории Швейцарии санкции не действуют, но банки зависимы от американской валюты и не собираются отказываться от соблюдения требований международных регуляторов, поэтому вопрос остается открытым.

«Полагаем, что скорее всего до отмены санкций эти деньги по факту останутся на территории Швейцарии, но формально собственностью россиян», — резюмирует Жарский.

По сути, разница невелика — как ни крути, а смена статуса данных активов означает, что на них наложены ограничения, просто в случае ареста речь идет о наложении на них обеспечительных мер, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

То, что Credit Suisse крайне осторожно работает с формулировками, вполне объяснимо — если называть вещи своими именами, это может привести к оттоку средств состоятельных россиян, российских компаний и аффилированных с ними зарубежных со счетов швейцарских банков, которые до сих пор санкции США обходили стороной.

«При этом вывод связанных с Россией активов может вызвать цепную реакцию, что крайне негативно скажется на состоянии банковской системы Швейцарии, обеспечивающей благополучие этой небольшой страны», — считает он.

Также под вопросом сейчас взаимоотношения российской стороны с Deutsche Bank . Лондонское отделение кредитной организации уже запросило у правительства России дополнительные сведения для идентификации, что считается стандартной процедурой, применяемой к клиентам.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения. Банк попросил связаться с ним в течение 30 дней. Этот срок истек», — говорится в письме банка.