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США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400
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США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
За покупку российских ЗРК С-400 США могут ввести санкции в отношении стран по всему миру. Вашингтон против подобного приобретения его союзниками и партнерами, подчеркнула официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Она также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости. Напомним, в прошлом США грозили Турции санкциями за покупку российских ЗРК.
В 2019 году Рособоронэкспорт приступит к выполнению контракта на поставку в Турцию комплексов С-400. Об этом сообщал глава компании Александр Михеев.
США объявили политику «убеждения» союзников и партнеров, чтобы те отказывались от покупок российского оружия. Как утверждают в Вашингтоне, им удалось предотвратить контракты на миллиарды долларов. Против тех стран, которые продолжат покупать оружие у России, США грозят применять санкции.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии «Триумф») был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей — до 400 километров.
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