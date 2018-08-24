Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды

Российский ЦБ отчитался о снижении международных резервов за неделю на $5,4 млрд Сейчас они находятся на уровне января этого года. Регулятор говорит об «отрицательной переоценке», аналитики поясняют, что весомый вклад внесло подешевевшее золото. Россия в этом году скупает драгметалл ускоренными темпами, и его физические объемы в резервах находятся на рекордном уровне.

Международные резервы на 17 августа составили $452,2 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд или на 1,2% под воздействием отрицательной переоценки, сообщил в четверг, 23 августа, Банк России

Последний раз на таком уровне резервы ЦБ находились 26 января этого года. Стоит также отметить, что они сокращаются уже четыре недели подряд.

При этом в апреле этого года, когда прошел первый цикл девальвации рубля в этом году из-за введения санкций против Олега Дерипаски Виктора Вексельберга , резервы не сокращались. Напротив, с 6-го числа, когда было объявлено об ограничительных мерах, по 20-е они выросли с $458,9 млрд до $463,8 млрд Это был максимальный показатель с 5 сентября 2014 года.

Но дальше ЦБ начал резко менять структуру резервов. Он принялся сокращать вложения в американские казначейские облигации и еще сильнее наращивать долю золота. Если в марте ЦБ принадлежало бумаг США на $96,1 млрд, то уже в июне их осталось только на $14,9 млрд, свидетельствуют данные Минфина США . В июле показатель остался на прежнем уровне.

Одновременно Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов. Об этом сообщило в среду, 22 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Международного валютного фонда

Так, в июле ЦБ закупил 26,1 тонны золота — рекордный объем за последние девять месяцев. Общие запасы драгметалла выросли до 2170 тонн, тогда как в начале года они составляли около 1900 тонн.

Агентство также указывает на то, что деньги на это пошли от продажи американских облигаций. Как пишет Bloomberg, в связи с этим возникли слухи о том, что Россия таким образом хочет защититься на случай новых американских санкций. Аналитики, с которыми побеседовало агентство, называют такую тактику оправданной.

ЦБ фактически заменяет золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, которые в последнее время падают в цене и являются для России «токсичным активом» из-за геополитики, говорил «Газете.Ru» Сергей Суверов , директор аналитического департамента УК «БК Сбережения».

В Банке России, который распоряжается международными резервами страны, оперативный комментарий предоставить не смогли, но ранее сообщали «Газете.Ru», что ЦБ «хранит монетарное золото в России».

Две трети золотого запаса России находится в главном хранилище ЦБ в Москве с мощной и многоуровневой инновационной системой безопасности, его общая площадь 17 тыс. кв. м, из них 1,5 тыс. кв. м отведено специально под размещение золотого запаса. Хранением остальной части занимаются еще более 600 подразделений ЦБ.

Но у политики ЦБ есть обратная сторона. При том, что доля золота в резервах выросла, его денежная оценка только падает, поскольку котировки золота не растут на мировом рынке. В апреле тройская унция стоила в $1330-1345, сейчас котировки упали ниже $1200. В итоге денежная оценка золота в резервах снизилась.

«На золотовалютные резервы ЦБ РФ влияет негативная динамика цен на золото: его запас в резервах более чем на $77 млрд, что составляет 17% от совокупных резервов на 17 августа 2018 года ($452, 2 млрд). 10 августа цена на золото была $1215 за тройскую унцию, а уже 17 августа она составила $1180, что привело к переоценке резервов на $2,15 млрд», — подсчитал аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин.

Еще $3 млрд составила переоценка курсов валют, находящихся в корзине ЦБ к доллару, добавляет он.

Структуру резервов регулятор раскрывает один раз в месяц. По данным на 1 августа, из $458 млрд в иностранной валюте хранилось $370,7 млрд, в монетарном золоте — $77,4 млрд, остальное — это резервная позиция в МВФ и счета в СДР.

Банк России не участвует в интервенциях по сдерживанию валютного курса рубля по отношению к доллару с ноября 2014 года, а влияет на валютный рынок изменениями ключевой ставки, отмечает Корюхин. Скрытых интервенций для поддержания рубля, которые бы не заметил рынок, ЦБ не проводил.

Напротив, регулятор в августе продолжал покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Перерыв в покупках пришелся как раз на неделю, когда упали международные резервы.

В четверг, 23 августа, ЦБ сообщил, что до конца сентября не будет выходить на рынок для приобретения валюты. Это сделано, чтобы снизить давление на рубль, который в последние дни слабел. Но вряд ли это его спасет.

«В принципе, эта мера дает поддержку [рублю], но история заключается в том, что в ближайшее время будут погашения по внешнему долгу, и сейчас возможность их рефинансировать крайне ограничена. Соответственно, это будет оказывать давление на курс. Нам может помочь только то, если цены на нефть резко пойдут вверх или сильно изменится санкционная тональность», — говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

Но Минфин не останется без валюты, пояснили «Газете.Ru» в финансовом ведомстве. «Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сказал представитель Минфина. Очевидно, что регулятор будет продавать валюту из своих международных резервов.

Как эти изменения скажутся на резервах, станет понятно из отчетности ЦБ, которая выйдет на следующей неделе.