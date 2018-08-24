Visa ужесточит требования к банкоматам в России

Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г., принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали «Ведомостям» два банкира. Это требование платежная система установила специально для России.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — сказал представитель системы.

Сегодня четыре из 10 операций в магазинах в России — бесконтактные, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор Visa Альфред Келли-младший. Два года назад доля бесконтактных операций была только 2%, сообщила пресс-служба компании. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10 операций, говорилось в материалах Visa.

Бесконтактный обмен данными (в картах, платежных кольцах, брелоках, мобильных кошельках Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay) возможен благодаря технологии NFC с радиусом действия 10–20 см.

Требования принимать бесконтактную оплату в магазинах в 2014 г. ввела Mastercard. Все устанавливаемые с 2016 г. POS-терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату, а с 1 января 2020 г. это должны делать все устройства.

Все больше операций по картам совершаются по технологии NFC и логично, что ее должны поддерживать и банкоматы, говорит начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин. По его словам, особенно это нужно клиентам, которые привыкли платить телефоном и уже не носят с собой карту, которую можно вставить в банкомат. Сейчас 400 из 3700 банкоматов Альфа-банка оборудованы NFC-ридерами, рассказывает Дарешин. «Клиенты уже сами спрашивают, где они могут найти такие банкоматы». Всего Альфа-банк переоборудует 2400 банкоматов.

Использование NFС снижает риск забыть карту в картоприемнике и увеличивает скорость операций, говорит представитель Сбербанка , а также позволяет противодействовать скиммингу — установке на банкоматы нештатного оборудования для считывания данных карты. Сбербанк планирует установить NFC-ридеры на все 76 000 банкоматов, сейчас они есть на 31 000. Затраты на это госбанк не раскрывает.

Клиенты будут выбирать банкоматы с NFC при прочих равных условиях, полагает представитель Райффайзенбанка . Устройствами для чтения NFC уже оснащены 4% банкоматов, указывает он. Речь не идет о масштабных затратах: Райффайзенбанк покупает банкоматы только с NFC.

Банкомат без NFC не обязательно менять, рассказывает Дарешин: часто его можно просто оборудовать NFC-ридером. Стоят они около $100, говорит другой банкир. Придется повозиться с софтом, предупреждает Дарешин: под каждый способ оплаты — PayPass у Mastercard, payWave у Visa, кошельки на телефонах — он свой.