Bloomberg (США): DETER или «законопроект из ада»? Трейдеры распутывают хитросплетения российских санкций

В этом месяце хитросплетение новых санкций США — актуальных и предлагаемых — ударило по рублю и российским облигациям, а инвесторам, у которых прибавилось работы, становится все труднее вести ее.

«Я много читаю о России, и, более того, изо всех сил пытаюсь оставаться на волне: какие санкции действуют или будут введены, и что будет предпринято в ответ на них», — написал во вторник лондонский трейдер Investec Bank Plc Джулиан Риммер в комментарии для клиентов.

Рубль упал через несколько дней после публикации одного из самых жестких законопроектов, поскольку инвесторы с опозданием усвоили его детали. Облигации российского государственного банка развития на этой неделе также просели, причем многие ожидают переход к их распродаже перед потенциальными санкциями.

Помимо действий администрации Дональда Трампа на сайте Конгресса представлено не менее восьми законопроектов о санкциях. Пока не говорится о том, может ли какое-либо из предложений Сената продвинуться в сторону принятия, но политическое давление растет.

Хотя санкции являются приоритетом, шансы принять такого рода законодательство в сентябре «незначительны» из-за плотного календаря, сказал во вторник журналистам лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл . По словам других топ-сенаторов, какой-либо из законопроектов может быть принят осенью.

Ниже представлено руководство по наиболее важным деталям меняющихся санкций со стороны администрации, а также два основных законопроекта, которые сейчас рассматриваются в Конгрессе.

МЕРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Санкции, связанные с Северной Кореей: наложены на несколько российских судоходных и других компаний, предположительно участвующих в торговле с Северной Кореей

Экономическое воздействие: ограничено включенными в список компаниями

Санкции за применение химического оружия/отравление на территории Великобритания: вводятся в два этапа, причем первый, который, как ожидается, стартует уже на этой неделе, касается предполагаемого отравления в марте нервно-паралитическим агентом бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании

Экономическое воздействие: первая волна лимитирована ограничениями, связанными с военными технологиями; вторая волна (возможно, последует через 90 дней — прим. автора) может включать в себя радикальные запреты на торговлю с Россией, сокращение дипломатических связей и рейсов государственных перевозчиков, таких как «Аэрофлот» , хотя Трамп может отказаться от чего-либо из этого

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНГРЕССА

S. 2313 (DETER Act, сокращение от Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений — прим. перев.) был представлен в январе сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио , но в июле получил 12 новых соавторов.

Ключевые положения: ограничения на операции с ведущими государственными банками, включая запрет на корреспондентские счета, бан активов крупных энергетических компаний, таких как «Газпром» «Роснефть» , а также военных компаний, запрет на операции с новым суверенным долгом.

Условия: санкции вступят в силу только в том случае, если американские спецслужбы обнаружат, что Россия вмешалась в предстоящие в США выборы

Перспективы принятия: в последние недели появились признаки того, что сенаторы могут попытаться смягчить самые жесткие предложения, чтобы ограничить ущерб. Председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер из Теннесси, общаясь с журналистами на прошлой неделе, пошутил, что первоначальный законопроект рискует нанести России больший ущерб, чем «тактическое ядерное оружие», и сказал, что ожидает изменений, чтобы гарантировать серьезный законопроект.

S. 3336 был назван одним из его авторов «Биллем из ада» и поколебал российские рынки, когда был представлен Конгрессу в начале этого месяца двухпартийной группой из шести законодателей во главе с сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом.

Ключевые положения: запрет на сделки с новым суверенным долгом, блокирование сделок по всей американской собственности крупных государственных российских банков, санкции против политиков и олигархов, которые «содействуют незаконной и коррупционной деятельности» от имени президента России Владимира Путина , ограничения на инвестиции в крупные энергетические проекты за пределами России, поддерживаемые или контролируемые правительством или государственными предприятиями

Условия: ограничения вступят в силу после принятия закона

Перспективы принятия: план пользуется поддержкой обеих партий, но слушания еще не запланированы.