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Россия рискует остаться без конфет и мороженого
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Над Россией нависла угроза исчезновения конфет и мороженого 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрожают российской пищевой промышленности и, в частности, кондитерской отрасли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).
В письме АЕБ, направленном в российское правительство, указывается, что под запрет Россельхознадзора попали ключевые ингредиенты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Речь идет о сухом обезжиренном молоке, деминерализованной сыворотке и т.д. Отмечается, что их нехватка может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен.
В ассоциации считают, что отечественные производители сухого молочного сырья пока не могут удовлетворить существующий на рынке спрос. И хотя потенциал в этом отношении есть, для этого потребуются существенные инвестиции, системы контроля и время. Из-за нехватки сырья производители не смогут выполнить свои обязательства перед торговыми сетями, предупредили в АЕБ.
Россия и Белоруссия регулярно спорят из-за поставок и реэкспорта европейских санкционных товаров в Россию под видом белорусских или из других стран, зачастую весьма экзотических. Вследствие разногласий российский Россельхознадзор превратился в инструмент давления в локальной торговой войне двух соседей, регулярно вводя ограничения на поставки различной продукции из Белоруссии.
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