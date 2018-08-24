США дали Китаю пинка

Вашингтон ввёл новый пакет пошлин на товары из Китая объёмом $16 млрд Реакция Пекина не заставила себя долго ждать: стороны обменялись экономическими ударами в торговой войне.

По всей видимости, предвыборное обещание Дональда Трампа сделать Америку вновь великой выполняется за счёт финансового давления на своих бывших партнёров по бизнесу. У США весьма специфические понятия о более справедливой и честной торговле, о которой не раз говорил американский президент. Да и, собственно, то, что главой Белого дома является крупный предприниматель не могло не напугать заранее Китай. Трамп умеет считать деньги. Прикрываясь многомиллиардными показателями якобы утраченной прибыли, глава государства упорно гнёт свою линию, пытаясь подавить другие экономики и убрать с рынка такого мощного и сильного игрока, как Китай.

Война, пусть и торговая, уже давно началась. Однако до сих пор пока остаётся неясным, кто же от неё больше потеряет — не получится ли так, что американский бизнес окажется в глубоком минусе после всей этой авантюры? Все эти многосерийные противостояния невыгодны обеим сторонам. Страны несут большие финансовые потери, не желая уступать или играть по чужим правилам.

Дональд 25%

На этот раз Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на более 200 наименований китайских товаров общим объемом $16 млрд Если приплюсовать к этому последние июльские решения Вашингтона на $34 млрд, то к настоящему моменту в два этапа особым тарифам подвергнута продукция КНР на $50 млрд

Китай без промедления отреагировал на действия Вашингтона, введя симметричный ответ. Однако пока в этой войне Пекин явно отстаёт от Вашингтона на один шаг. Минфин КНР ещё 8 августа опубликовал новый список импортируемых из США товаров, насчитывающий 333 позиции, что в 1,6 раз больше чем американская версия китайской продукции из чёрного списка. Однако объём остался таким же, как и у Вашингтона — $16 млрд

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Не помогло КНР даже жалоба в ВТО . Желая найти спасение и справедливость в данной организации, Китай заявил, что Штаты нарушают все принципы и уставы ВТО, не считаясь с мнением других.

Однако, как показывает практика последних лет, ВТО уже давно утратила свой былой авторитет и влиять на США попросту неспособна.

Бесконечно долго можно призывать ВТО к благоразумию, но внятного и толкового ответа вы не услышите, не говоря уже о каких-либо серьёзных шагах, которых ждут не только в Китае, но и по всему миру. Задачей ВТО было не достижение каких-либо целей или результатов, а установление общих принципов международной торговли. Равные права, взаимность, прозрачность, создание действующих обязательств — все эти принципы работы ВТО кажутся теперь лишь пылью истории.

Межу тем, ещё в мае стороны договорились, что никакие взаимные пошлины больше применяться не будут, в торговая война будет вот-вот окончена. Но к согласию прийти в итоге им так и не удалось. Говорят, Китай, хоть и обязательный, но очень упёртый партнёр. Но не менее упёртой в этой ситуации выглядит политика Трампа. Метод кнута — любимая тактика американского президента. Пока Вашингтон не услышит от Пекина желаемого и не получит долгожданные уступки, он не успокоится, а будет дальше давить на КНР.

Трамп всецело считает себя победителем в этой войне. Он добился желаемого — экономика Китая замедлилась, а финансовые рынки просели. Трейдеры на фоне обоюдных пошлин ринулись скупать американскую валюту в условиях геополитических рисков. Торговые ограничения негативно влияют на развитие мировой торговли и снижают спрос Китая на товары, поставляемые из развивающихся стран.

При этом американский президент с лёгкостью допускает, что нынешний обмен пошлинами — лишь репетиция чего-то более масштабного. В дальнейшем Китай может ожидать наказание на $200 млрд, а после — ещё больший объём товаров (до $500 млрд), на которые распространятся повышенные пошлины. Однако всем понятно, что последствия таких шагов ощутят уже на себе и остальные экономики мира.

Торговое противостояние между США и Китаем сейчас уже не имеет того существенного веса, который был в самом начале, когда рынки не знали, чего конкретно ждать от того или иного заявления одной из стран. В целом, это не выгодно обеим сторонам, поэтому государства будут искать возможные варианты решения и выхода из сложившейся ситуации. Для российской валюты сейчас есть более существенные факторы, нежели торговое противостояние. Поэтому на динамику рубля оно не будет иметь влияние.

Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс»:

В первую очередь, подготовка к подобному шагу станет причиной роста спроса на доллар в мире. В период массовой неопределённости политического характера инвесторы стараются найти безопасное убежище для своих средств. Американская валюта уже много лет таковой является, потому кроме стабильной монетарной политики США спрос на доллар может увеличиться и по причине продолжения торговых войн. Открытым будет вопрос тактики отработки этого события.

Не стоит ждать, что, начиная с четверга, резко будут откупать доллар в мире. Допускаем, что валютные стратеги могут включить массовую скупку и несколько позже. Относительно российской валюты стоит отметить, что это может стать и некоторым позитивом. На фоне того, что Россия также страдает от агрессивной внешней политики Трампа, наличие дополнительных конфликтов Америки с Китаем создаёт предпосылки для коллаборации и объединения против единого «недруга». Спекулянты могут отработать это событие покупками рубля в день объявления новостей по отношениям США и Китая.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»:

США и Китай усилили свою яростную торговую войну, даже когда официальные лица среднего уровня с обеих сторон возобновили переговоры в Вашингтоне. Трамп, затеяв торговые войны, выигрывает тактически, но стратегически это приведёт, несомненно, к проигрышу и удару по экономике США. Китай добросовестно подходит к последнему раунду переговоров, но Вашингтон остаётся неопределённым в отношении того, чего он хочет. Обе стороны должны были бы определить свои главные проблемы в этом раунде переговоров и наметить дорожную карту, чтобы найти выход из нынешнего тупика и к окончательному урегулированию вопросов. Но этого не произошло.

Представители администрации Трампа были разделены на то, как трудно оказывать давление на Пекин, но США, похоже, считают, что они выигрывают эту торговую войну, ведь экономический рост Китая замедляется. По сути, каждый импорт в размере %100 млрд, затронутый тарифами, снизит глобальную торговлю примерно на 0,5%. Они прямо повлияли на экономический рост Китая в 2018 году на 0,1-0,3 процентного пункта и несколько меньше для Соединённых Штатов, но в следующем году это будет иметь больший эффект, а также дополнительный ущерб для других стран и компаний, связанных с глобальными поставками Китая.

С одной стороны, такой ситуацией Россия может воспользоваться и начать увеличивать поставки продовольствия в Китай, но нужно также учитывать и обратную сторону медали, ведь тогда и усилится давление экспорта на российском рынке со стороны Китая. И на фоне общего замедления экономики КНР приведёт к снижению спроса на нефть, что может повлиять на цены для российских экспортеров. При таком сценарии ослабление рубля может продолжиться, ведь не только цены на нефть оказывают давление или поддержку национальной валюте, но и внешние геополитические факторы и санкционные угрозы США против России.

Денис Друщляк, аналитик центра «Митчелдин»:

Торговый конфликт между Китаем и США продолжается, а введение новых пошлин ведёт к дальнейшей конфронтации между странами. США повышают конкурентоспособность собственных товаров и возвращают, в том числе и из Китая, часть производств в свою юрисдикцию. Это давление позволяет на отрезке до 2020 года свести баланс торговых операций к равновесию, когда экспорт и импорт близки по значениям. К сожалению, на более длительном сроке такая политика приведёт к дальнейшей изоляции Вашингтона и финансовые потоки глобальной экономики будут всё больше закругляться на региональных союзах и отдельных договорах между странами в национальных валютах. При сильном движении в этом направлении со стороны США и остального мира вопрос использования резервной валюты — доллара — в глобальных расчётах будет пересматриваться в пользу других и о проекте однополярного мира в экономике можно будет говорить только на базе другой валюты. Что касается евро, то его судьба в этом году зависит от Англии и желания Европы проводить свою независимую политику хотя бы в экономическом поле.

Для рубля подобные мировые встряски являются поддерживающим фактором, поскольку его ослабление привело к эффекту низкой базы и удержанию на уровне, комфортном для бюджета и экспорта. Конечно, его стоимость по реальному товарообороту должна быть выше, более чем на 20% от августовских котировок, но подняться не даёт предстоящая выплата внешнего долга, скупка валюты правительством и недостаток экспортной выручки для удовлетворения всех потребностей страны. Можно отметить, что такая ситуация не будет продолжаться долго и рубль снова начнёт укрепляться, сильно опережая темпами сходные валюты, поскольку внешний долг ниже 10% ВВП, нефть выше $70 за баррель, а санкции приносят меньше проблем, чем действия некоторых реформ правительства.

Наравне с введением анонсированных ранее пошлин, между США и Китаем ведётся дальнейший диалог о торговых взаимоотношениях. Самый негативный сценарий президент США Дональд Трамп уже озвучил: увеличение объема санкций до $200 млрд, а затем и до $500 млрд Последствия такого развития событий могут быть самыми пагубными и для экономик Китая и США, и в целом для мировой экономики.

Но, как известно, тактика Трампа такова, что различные рестрикции не только быстро вводятся, но могут и так же быстро отменяться при достижении определённых целей. Нужно внимательно следить за переговорным процессом.