Трамп предложил Италии помощь в финансировании госдолга

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Италии Джузеппе Конте, что Вашингтон готов помочь Риму в финансировании государственного долга в будущем году. Это предложение прозвучало во время встречи Трампа и Конте в Вашингтоне в конце июля, сообщила в пятницу газета Corriere della Sera со ссылкой на итальянский официальный источник.
По его словам, премьер Джузеппе Конте на встрече с другими представителями итальянского руководства рассказал о предложении Трампа. При этом Конте не уточнил, в какой именно форме США могут оказать Италии поддержку в финансировании госдолга.
Между тем, по мнению газеты, предложение Трампа означает, что его администрация пообещала правительству Италии оказать поддержку в размещении государственных облигаций в случае, если спрос на них со стороны частных инвесторов окажется недостаточно сильным.
Corriere della Sera отмечает, что администрация США не располагает собственным суверенным фондом, который может приобрести итальянские облигации, и не имеет рычагов влияния на частные фонды и банки, чтобы убедить их приобретать итальянские гособлигации. В 2019 году правительство Италии должно разместить на рынке облигации на общую сумму в €400 млрд, из них средне— и долгосрочных бумаг на €260 млрд, отмечает издание.
Corriere della Sera не исключает, что, предлагая помощь Италии, Трамп стремится получить союзника в ЕС и подорвать единый европейский фронт в торговой войне, которой он угрожает Германии. Газета приводит мнение независимого американского аналитика Кристофера Вуда: "Популисты в Европе, выступающие против евро и против иммиграции, сейчас имеют поддержку со стороны человека в Белом доме, который открыто поощряет их проводить свою программу". "Трамп ясно дал понять, что он поддерживает дело тех в Италии, кто хочет покинуть [зону] евро, — утверждает аналитик. — Это немаловажно, потому что потенциальное будущее решение страны выйти из еврозоны может выглядеть менее рискованными с политической и финансовой точек зрения, если будет иметь поддержку со стороны американского президента".