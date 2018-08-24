СМИ: Трамп предложил Италии помощь в финансировании госдолга в будущем году

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Италии Джузеппе Конте, что Вашингтон готов помочь Риму в финансировании государственного долга в будущем году. Это предложение прозвучало во время встречи Трампа и Конте в Вашингтоне в конце июля, сообщила в пятницу газета Corriere della Sera со ссылкой на итальянский официальный источник.

По его словам, премьер Джузеппе Конте на встрече с другими представителями итальянского руководства рассказал о предложении Трампа. При этом Конте не уточнил, в какой именно форме США могут оказать Италии поддержку в финансировании госдолга.

Между тем, по мнению газеты, предложение Трампа означает, что его администрация пообещала правительству Италии оказать поддержку в размещении государственных облигаций в случае, если спрос на них со стороны частных инвесторов окажется недостаточно сильным.

Corriere della Sera отмечает, что администрация США не располагает собственным суверенным фондом, который может приобрести итальянские облигации, и не имеет рычагов влияния на частные фонды и банки, чтобы убедить их приобретать итальянские гособлигации. В 2019 году правительство Италии должно разместить на рынке облигации на общую сумму в €400 млрд, из них средне— и долгосрочных бумаг на €260 млрд, отмечает издание.