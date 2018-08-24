Рябков рассказал об ответе РФ на санкции США

Рябков считает, что зеркальный ответ на экономические санкции США необязателен

Россия необязательно ответит зеркально на экономические санкции США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", которое опубликовано в пятницу на сайте издания.

"Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях", — отметил высокопоставленный дипломат.

"Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это самострел, — подчеркнул Рябков. — Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят, мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет".

По его словам, Москва "намеренно оставляет неопределенность в вопросе о том, как будет отвечать", потому что если начать заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление позиций страны.

"Приведу параллель: когда корабль ВМС США заходит в порт другой страны, то политика ВМС заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не отрицать наличие ядерного оружия на борту корабля, который приспособлен для такого оружия. Мы тоже не будем ни подтверждать, ни отрицать, а будем повторять то, чему научились у тех же американцев", — заметил замминистра.

"В конечном счете решение принимает президент — верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", — указал высокопоставленный дипломат.