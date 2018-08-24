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Рябков рассказал об ответе РФ на санкции США
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Рябков считает, что зеркальный ответ на экономические санкции США необязателен 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия необязательно ответит зеркально на экономические санкции США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", которое опубликовано в пятницу на сайте издания.
"Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях", — отметил высокопоставленный дипломат.
"Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это самострел, — подчеркнул Рябков. — Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят, мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет".
По его словам, Москва "намеренно оставляет неопределенность в вопросе о том, как будет отвечать", потому что если начать заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление позиций страны.
"Приведу параллель: когда корабль ВМС США заходит в порт другой страны, то политика ВМС заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не отрицать наличие ядерного оружия на борту корабля, который приспособлен для такого оружия. Мы тоже не будем ни подтверждать, ни отрицать, а будем повторять то, чему научились у тех же американцев", — заметил замминистра.
"В конечном счете решение принимает президент — верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", — указал высокопоставленный дипломат.
В четверг в Женеве, где Рябков находился в составе российской делегации на переговорах секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, замглавы МИД РФ заявил журналистов, что Россия может ответить зеркально на расширение американских черных списков в отношении российских компаний и официальных лиц.
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