IHNed (Чехия): Кто хочет «Северный поток — 2»

За последние два года поставки российского газа в Европе значительно увеличились. Кроме того, российский газовый концерн «Газпром» приступил к последней фазе подготовки к строительству газопровода «Северный поток — 2». Вскоре специальные корабли начнут прокладывать по дну Балтийского моря стальные трубы весом 24 тонны и, как предполагается, будут продвигаться на три километра в день. По плану, трасса газопровода протяженностью 1225 километров из российского порта Усть-Луга в немецкий Грейфсвальд будет готова к концу будущего года.

Тогда дно Балтийского моря может превратиться в главную трассу транспортировки российского природного газа в Европу. Вместе с трубопроводом «Северный поток — 1», по которому первые поставки начали осуществляться в 2011 году, «Северный поток — 2» сможет переправлять по дну Балтийского моря 110 миллиардов кубометров газа в год. Это приблизительно в два раза больше нынешнего потребления Германии, которая является основным европейским клиентом Газпрома.

После завершения «Северного потока — 2» к концу 2019 года на второй план уйдут транспортировочные трассы, ведущие через Украину. Таким образом, эта страна может потерять большую часть от двух миллиардов долларов, которые Газпром выплачивает ей в виде сборов.

«Берлин рассматривает «Северный поток — 2» в большей степени с экономической точки зрения и меньше — с геополитической, в отличие от стран Центральной Европы. Однако завершение этого трубопровода упрочит роль Германии как транзитной страны, хотя для нее это не главное», — разъясняет аналитик в области энергетики Филип Чернох из Масарикова университета Брно. По его словам, в Германии спрос на газ еще возрастет, когда в 2022 году эта страна полностью откажется от АЭС, и свою роль сыграет неопределенная ситуация в сфере использования угля. «Россия же давно считает транзит через Украину экономически рискованным. Газпром уже давно решил, что выгоднее инвестировать в (в общем-то ненужные) трубопроводы, переправляющие тот же газ, но в другом направлении», — утверждает Чернох. Он добавляет, что Украина постепенно утратила в газовой отрасли кредит доверия, и это привело к тому, что многие игроки предпочитают обходиться без нее. С другой стороны, Германия давит на Россию, чтобы в будущем она по-прежнему переправляла часть газа через Украину.

От проекта «Северного потока — 2» не в восторге и Европейская комиссия , которая с помощью дотаций поддерживает альтернативные варианты импорта газа в Европейский Союз (будь то проект так называемого Южного коридора, который должен поставлять газ из Азербайджана, либо терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), которые сделают Европу частью глобального газового рынка).

Чтобы все формальные условия для строительства «Северного потока — 2» были соблюдены, необходимо еще разрешение от Дании, через территориальные воды которого, в частности, пройдет газопровод. Но датское правительство настроено критично, и не исключено, что оно заблокирует строительство. В таком случае Газпром и его партнеры из рядов крупных европейских энергетических компаний, такие как, например, австрийская OMV, немецкая «Юнипер» (Uniper) и британо-нидерландская «Шелл» (Shell), которые взяли на себя финансирование половины из приблизительно десяти миллиардов евро расходов на строительство, готовы к альтернативному решению в виде трассы в нейтральных водах.

Европа отказывается от добычи

Самым рьяным противником строительства «Северного потока — 2» является, понятно, Украина, которая с 2014 года ведет необъявленную войну с Россией, а с Газпромом — арбитражную тяжбу за миллиард долларов. Тем не менее украинский Нафтогаз утверждает, что готов снизить стоимость транзита газа, которая, как утверждают в этой украинской компании, окажется меньше, чем стоимость транспортировки по «Северному потоку — 2».

Среди стран-членов Европейского Союза больше всех против проекта возражает Польша. «„Северный поток — 2" еще усилит доминирование России на европейском газовом рынке, и тогда желание диверсифицировать поставки будет еще меньше», — говорит Петр Мациажек, польский эксперт в области энергетики и бывший шеф-редактор портала Energetyka24.

Сами поляки якобы планируют после 2022 года, когда закончится их долгосрочный контракт с Газпромом, отказаться от потребления российского газа, который сейчас покрывает около 65% их потребления. А оно растет приблизительно на миллиард кубометров в год, поскольку газ — лучший вариант для улучшения воздуха, на который негативно влияет польская энергетика, основанная на угле.

Поляки планируют расширить собственную добычу, но, главное, они хотят построить газопровод «Балтийская труба». Он свяжет Польшу через Данию со вторым крупнейшим поставщиком газа в Европе, которым после России является Норвегия. В прошлом году эта скандинавская страна экспортировала 122 миллиарда кубометров газа преимущественно в Западную Европу. Еще одним польским шагом к диверсификации поставок станет СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Его мощность составляет пять миллиардов кубометров в год, и польская государственная компания «Газ-Систем» (Gaz-System) рассчитывает расширить ее до семи с половиной миллиардов.

Чешская Республика особенно не возражала против нового газопровода, хотя и не является его ярым сторонником, в отличие, например, от Австрии (австрийский город Баумгартен — один из основных газовых хабов в Европе). «Чехии „Северный поток — 2“ выгоден, поскольку 40 из общих 55 миллиардов кубометров его мощности могут переправляться по чешской транзитной системе. Мы сохраним позицию транзитной страны даже после того, как закончатся восточные контракты. В противном случае уже сделанные инвестиции в инфраструктуру могли бы оказаться под угрозой», — полагает Владимир Штепан , представляющий консалтинговую компанию ENAS. По его словам, интересам Чехии также соответствовало бы сохранение поставок газа через Украину и создание северо-южной трассы, соединяющей с Польшей. Оттуда в будущем может поступать американский СПГ. Кроме того, благодаря газопроводам «Опал» и «Газель» Чехия соединена с «Северным потоком — 1».

Помимо чешского монополиста по транспорту газа Net4Gas, на «Северном потоке — 2» может заработать и владелец компании Moravské naftové doly Карел Комарек, который в позапрошлом году вместе с Газпромом открыл газохранилище в Дамборжицах. За тем, как развиваются события вокруг газопровода, несомненно, следит и владелец EPH Даниэл Кршетинский. Ему принадлежит 49% акций и менеджерское управление в словацкой транзитной компании «Эустрим» (Eustream), которая является оператором трубопровода, продолжающего украинский.

На пользу Газпрому, доля которого на европейском рынке сейчас составляет 35%, конечно, идет ожидаемый рост европейского спроса на газ, а также снижение добычи традиционных европейских разработчиков. В этом году Нидерланды решили, что из-за землетрясений, связанных с добычей, они постепенно сократят добычу, а к 2030 году полностью откажутся от разработки крупнейшего газового месторождения в Европе — Гронинген. В ближайшие годы снижение добычи ожидает и британские месторождения в Северном море. Норвегия тоже рассчитывает на постепенное ограничение добычи, однако в ближайшие 20 лет она останется значимым игроком на газовом рынке Европы.

Глава Газпрома Алексей Миллер , ссылаясь на рост экспорта с 2015 года, самоуверенно заявил, что его компания в этом году поставит в Европу и Турцию 200 миллиардов кубометров газа. Однако, согласно анализу, проведенному Оксфордским институтом энергетических исследований, рост экспорта является следствием нескольких факторов, в том числе прошлогоднего сокращения поставок из Алжира и пока еще недостаточных объемов импортного СПГ. Сейчас производителям выгоднее экспортировать сжиженный природный газ в Азию, где цены выше. Кроме того, Газпром включает в статистику экспорта в Европу и те поставки, которые в конце концов оказываются на Украине, поскольку, совершив оборот, они поступают туда с западного направления.

Изменит ли рынок СПГ?

Ситуация на газовом рынке Европы, куда Газпром экспортирует вот уже 40 лет, в ближайшие годы может очень измениться из-за СПГ. Его основным поставщиком в Европу пока является Катар. Традиционные «трубопроводные» поставщики в Европу, такие как Россия и Норвегия, а также Алжир, с беспокойством наблюдают за тем, как в США природный газ зачастую остается лишь побочным продуктом при добыче нефти. В последние годы американским компаниям, которые занимаются добычей нефти, удалось серьезно ослабить позицию традиционно сильных игроков во главе с Саудовской Аравией. «На протяжении многих лет стоимость СПГ оставалась высокой из-за транспортировки по трубам. Однако благодаря технологиям американским добывающим компаниям удалось снизить расходы на добычу, и теперь они заинтересованы в том, чтобы составить конкуренцию Газпрому в Европе. Сейчас их газ дороже, но уже через несколько лет ситуация может измениться», — утверждает Владимир Штепан из ЕNAS.

Газпром, который разрабатывает самые большие разведанные месторождения природного газа в мире (более 36 триллионов кубометров), подчеркивает, что его газ всегда будет дешевле, чем у конкурентов. Однако вероятная ценовая война с американскими поставщиками способна еще больше сократить его маржи, которые уже сегодня меньше, чем были раньше.