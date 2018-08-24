ЦБ назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг

По словам Швецова, на роль уполномоченного искали человека, который «равноудален от финансового сектора, от политических, текущих интересов, которые присутствуют на рынке», с хорошими репутацией, образованием и менеджерскими качествами.

"Нам удалось найти такого человека. Эльвира Сахипзадовна предложила президенту [России Владимиру Путину], президент согласовал. Я представляю Юрия Воронина", — рассказал зампред.